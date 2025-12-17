MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 17.12.2025

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM - Ο ρόλος της
Ο προημιτελικός του GNTM αποκτά ξεχωριστό glamour λίγο πριν το φινάλε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με έναν ανανεωμένο και πιο εντυπωσιακό τρόπο ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία ο φετινός κύκλος του GNTM, ανεβάζοντας την ένταση και τις απαιτήσεις λίγο πριν το μεγάλο φινάλε. Το fashion reality μπαίνει στην τελική ευθεία με ειδικά επεισόδια που υπόσχονται δυνατές στιγμές, ανατροπές και εικόνες υψηλής αισθητικής.

Η κριτική επιτροπή -Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκης Γαβαλάς, Έντι Γαβριηλίδης και Άγγελος Μπράτης- επιστρέφει για τελευταία φορά στις θέσεις της, έτοιμη να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τους παίκτες στις πιο καθοριστικές δοκιμασίες της σεζόν. Οι πέντε τους θα συναντηθούν σε τρεις συνεχόμενες βραδιές, που θα κρίνουν ποιοι θα φτάσουν ένα βήμα πριν τη νίκη και ποιος θα κατακτήσει τελικά τον τίτλο.

Αυλαία για το GNTM - Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

Η εβδομάδα που ξεκινά είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα τελευταία στάδια του διαγωνισμού. Την Τετάρτη προβάλλεται ο προημιτελικός, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί ο ημιτελικός, με τις δοκιμασίες να γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το επεισόδιο της Τετάρτης, καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στο πλευρό τους μια ξεχωριστή guest παρουσία. Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στον κόσμο του GNTM, συμμετέχοντας ενεργά σε μια απαιτητική φωτογράφιση που δοκιμάζει τόσο τις αντοχές όσο και την επαγγελματική τους στάση.


Μάλιστα, ήδη έχει κυκλοφορήσει απόσπασμα από το επεισόδιο, στο οποίο η Μπέττυ Μαγγίρα όχι μόνο κλέβει τις εντυπώσεις μπροστά στον φακό, αλλά φαίνεται να αποθεώνεται και από τους παίκτες. Συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος, μάλιστα, δεν κρύβει τον θαυμασμό του, δηλώνοντας on camera πως πρόκειται για «την πιο όμορφη γυναίκα που έχει δει ποτέ στη ζωή του», προκαλώντας χαμόγελα αλλά και αμηχανία στο πλατό.

Η παρουσία της προσθέτει έναν διαφορετικό αέρα στη φωτογράφιση, ανεβάζοντας τον πήχη και μετατρέποντας τη δοκιμασία σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες της σεζόν.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Καθώς το GNTM οδεύει προς το τέλος του, όλα δείχνουν πως η παραγωγή έχει ετοιμάσει ένα φινάλε αντάξιο της πορείας του παιχνιδιού. Με έντονο συναγωνισμό, συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές, λαμπερές εμφανίσεις και υψηλής αισθητικής challenges, ο τελικός φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.

Διάβασε επίσης: Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 Star tv ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

17.12.2025
Επόμενο
«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

17.12.2025

Δες επίσης

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως
TV

Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

16.12.2025
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ
TV

Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

16.12.2025
Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
TV

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

16.12.2025
Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα
TV

Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα

15.12.2025
Το Maestro ταξιδεύει στη Βουδαπέστη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα με Παπακαλιάτη-Ανδριολάτου
TV

Το Maestro ταξιδεύει στη Βουδαπέστη: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα με Παπακαλιάτη-Ανδριολάτου

15.12.2025
GNTM: Ανατροπή πριν τον προημιτελικό – Η αποχώρηση που δεν περίμενε κανείς
TV

GNTM: Ανατροπή πριν τον προημιτελικό – Η αποχώρηση που δεν περίμενε κανείς

15.12.2025
The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives
TV

The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives

15.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας