Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

Με έναν ανανεωμένο και πιο εντυπωσιακό τρόπο ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία ο φετινός κύκλος του GNTM, ανεβάζοντας την ένταση και τις απαιτήσεις λίγο πριν το μεγάλο φινάλε. Το fashion reality μπαίνει στην τελική ευθεία με ειδικά επεισόδια που υπόσχονται δυνατές στιγμές, ανατροπές και εικόνες υψηλής αισθητικής.

Η κριτική επιτροπή -Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκης Γαβαλάς, Έντι Γαβριηλίδης και Άγγελος Μπράτης- επιστρέφει για τελευταία φορά στις θέσεις της, έτοιμη να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τους παίκτες στις πιο καθοριστικές δοκιμασίες της σεζόν. Οι πέντε τους θα συναντηθούν σε τρεις συνεχόμενες βραδιές, που θα κρίνουν ποιοι θα φτάσουν ένα βήμα πριν τη νίκη και ποιος θα κατακτήσει τελικά τον τίτλο.

Η εβδομάδα που ξεκινά είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα τελευταία στάδια του διαγωνισμού. Την Τετάρτη προβάλλεται ο προημιτελικός, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί ο ημιτελικός, με τις δοκιμασίες να γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το επεισόδιο της Τετάρτης, καθώς οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στο πλευρό τους μια ξεχωριστή guest παρουσία. Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στον κόσμο του GNTM, συμμετέχοντας ενεργά σε μια απαιτητική φωτογράφιση που δοκιμάζει τόσο τις αντοχές όσο και την επαγγελματική τους στάση.





Μάλιστα, ήδη έχει κυκλοφορήσει απόσπασμα από το επεισόδιο, στο οποίο η Μπέττυ Μαγγίρα όχι μόνο κλέβει τις εντυπώσεις μπροστά στον φακό, αλλά φαίνεται να αποθεώνεται και από τους παίκτες. Συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος, μάλιστα, δεν κρύβει τον θαυμασμό του, δηλώνοντας on camera πως πρόκειται για «την πιο όμορφη γυναίκα που έχει δει ποτέ στη ζωή του», προκαλώντας χαμόγελα αλλά και αμηχανία στο πλατό.

Η παρουσία της προσθέτει έναν διαφορετικό αέρα στη φωτογράφιση, ανεβάζοντας τον πήχη και μετατρέποντας τη δοκιμασία σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες της σεζόν.

Καθώς το GNTM οδεύει προς το τέλος του, όλα δείχνουν πως η παραγωγή έχει ετοιμάσει ένα φινάλε αντάξιο της πορείας του παιχνιδιού. Με έντονο συναγωνισμό, συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές, λαμπερές εμφανίσεις και υψηλής αισθητικής challenges, ο τελικός φιλοδοξεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.

