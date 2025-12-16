MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 16.12.2025

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

Αυλαία για το GNTM - Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
Με έξτρα επεισόδια, εκπλήξεις και μια διαφορετική διαδικασία ανάδειξης νικητή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με έναν διαφορετικό και πιο πλούσιο επίλογο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό ο φετινός κύκλος του GNTM, ανεβάζοντας τον πήχη λίγο πριν το φινάλε. Το fashion reality ολοκληρώνεται με μια σειρά από ειδικά επεισόδια, τα οποία κορυφώνονται σε έναν τελικό που κρύβει ανατροπές.

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά, τον Έντι Γαβριηλίδη και τον Άγγελο Μπράτη, επιστρέφει για τελευταία φορά στις θέσεις της, έτοιμη να καθοδηγήσει και να κρίνει τους παίκτες στις πιο καθοριστικές δοκιμασίες του διαγωνισμού. Οι πέντε τους θα συναντηθούν σε τρεις συνεχόμενες βραδιές, που θα κρίνουν ποιος ή ποια θα φτάσει μέχρι την κορυφή.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives

Η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Την Τετάρτη προβάλλεται ο προημιτελικός, ενώ την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, ακολουθεί ο ημιτελικός. Στο επεισόδιο της Τετάρτης, μάλιστα, οι διαγωνιζόμενοι θα δεχτούν τη βοήθεια μιας ξεχωριστής guest παρουσίας, καθώς η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει την εμφάνισή της, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική φωτογράφιση.

Η κορύφωση έρχεται την Παρασκευή το βράδυ, όταν και προβάλλεται ο μεγάλος τελικός. Όλα τα επεισόδια ξεκινούν στις 21:00 και μεταδίδονται αποκλειστικά από τη συχνότητα του Star, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η τελική ανακοίνωση.

Αυτό που κάνει τον φετινό τελικό να ξεχωρίζει είναι η ενεργή συμμετοχή του τηλεοπτικού κοινού. Για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, οι τηλεθεατές θα έχουν λόγο στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς η ψήφος τους θα συνυπολογιστεί με εκείνη της κριτικής επιτροπής. Παρότι τα επεισόδια έχουν ήδη μαγνητοσκοπηθεί από το καλοκαίρι, το κανάλι φρόντισε να διατηρήσει την αγωνία, γυρίζοντας διαφορετικές εκδοχές της ανακοίνωσης του νικητή, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αποκαλύψεις.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Τη βραδιά του τελικού, οι γραμμές θα ανοίξουν για το κοινό, το οποίο θα κληθεί να στηρίξει τον αγαπημένο του φιναλίστ. Στο φινάλε, θα προβληθεί η σκηνή με τον παίκτη ή την παίκτρια που θα συγκεντρώσει τελικά τη μεγαλύτερη βαθμολογία, κατακτώντας τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο του GNTM.

Διάβασε επίσης: Ο Θανάσης Πάτρας στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

GNTM GNTM 6 Star tv ΤΕΛΙΚΟΣ
