The Voice: Αυλαία για τα battles – Ποιοι πήραν τα 9 τελευταία εισιτήρια για τα lives

Με έντονες συγκινήσεις, δύσκολες αποφάσεις και ανατροπές έπεσε η αυλαία της φάσης των battles στο «The Voice», στα επεισόδια που προβλήθηκαν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου μιας και οι τέσσερις coaches κλήθηκαν να μοιράσουν τα τελευταία εννέα εισιτήρια για τα lives.

Αρχικά, το επεισόδιο της 13ης Δεκεμβρίου ξεκίνησε με θερμές ευχές προς την Έλενα Παπαρίζου, ενώ τη θέση της στις καρέκλες των coaches ανέλαβε προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας. Ο Γιώργος Καπουτζίδης τον καλωσόρισε υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για έναν coach με τρεις νίκες στο ενεργητικό του.

Διάβασε επίσης: Ο Θανάσης Πάτρας στο After Dark: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου»

Στα πρώτα battles της ομάδας Παπαρίζου, ο Μαραβέγιας επέλεξε να συνεχίσει με τη Μαρία Βαρδάκη, ενώ επαίνεσε ιδιαίτερα την Ακυλίνα Σύρπα για την αυθεντικότητά της. Το πράσινο φως πήρε και ο Steven Omoefe Achikor για την εξαιρετική ερμηνεία του, ενώ στο δίλημμα Κουτελιέρη – Κωμοδρόμου, το εισιτήριο για τα lives κατέληξε στον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο. Ανάλογα δύσκολες ήταν οι αποφάσεις και για τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος επέλεξε τη Δάφνη Νικολάου σε μια μονομαχία γεμάτη συναίσθημα, ενώ στο δίδυμο Πανούση – Κουτσιούλη αποφάσισε να συνεχίσει με τη Δέσποινα, ζητώντας μάλιστα τη γνώμη του Μαραβέγια.





Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πιστός στο δικό του στυλ, επέλεξε τον Φώτη Κοτζανταμπάνη, ενώ χάρισε και μια πιο προσωπική στιγμή προτείνοντας στη Μαρίνα Μεμουσάι να γίνει νονά της κόρης του. Στο δεύτερο battle της ομάδας του, ο Δημήτρης Ευθυμίου εξασφάλισε την πρόκριση. Από την πλευρά του, ο Πάνος Μουζουράκης δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη μουσική σύμπραξη τριών φωνών, καταλήγοντας τελικά στην Αυγή Χατζηπαύλου, ενώ στο ντουέτο Nicole West και Richard Bowers επέλεξε τη Nicole, με τον Richard να συμφωνεί με την απόφαση.





Το επεισόδιο της 14ης Δεκεμβρίου ολοκλήρωσε και επίσημα τη φάση των battles. Από την ομάδα Μαζωνάκη, η Τζωρτζίνα Μηχανού και ο Χριστόδουλος Μυλωνάς πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα lives, ύστερα από δυνατές ερμηνείες. Στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα, ο Γιώργος Μεταξάς και ο Ιορδάνης Τεγκελίδης ξεχώρισαν στο απαιτητικό «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», ενώ η Αφροδίτη Διαμαντίδου προκρίθηκε, με τον Πέτρο Παναγούλη να κλέβεται από τον Πάνο Μουζουράκη.





Ο ίδιος ο Μουζουράκης, που εμφανίστηκε και επί σκηνής μαζί με τους Gadjo Dilo, επέλεξε τη Βασιλική Συρογιάννη, ενώ στο δίλημμα Δούκα – Χατζή είπε «ναι» στη Βίκυ. Η Ζένια Δούκα, ωστόσο, βρήκε δεύτερη ευκαιρία μέσω steal και εντάχθηκε τελικά στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ακόμη στην ομάδα της τη Μελίσσα Μαντζούκη, ολοκληρώνοντας έτσι το παζλ των lives.





Με τα battles να ανήκουν πλέον στο παρελθόν, το «The Voice» μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση του, με τους διαγωνιζόμενους να ετοιμάζονται για τις ζωντανές εμφανίσεις που θα κρίνουν τα πάντα.

Διάβασε επίσης: Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Δες κι αυτό…