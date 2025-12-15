GNTM: Ανατροπή πριν τον προημιτελικό – Η αποχώρηση που δεν περίμενε κανείς

Μια ανατροπή περίμενε τους τηλεθεατές στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM (12/12), καθώς μία από τις παίκτριες που μέχρι τώρα είχαν ξεχωρίσει για την εμφάνιση και τις αναλογίες τους, δεν κατάφερε τελικά να περάσει στον προημιτελικό. Η αποχώρησή της ήρθε μετά από μια απαιτητική φωτογράφιση, γεμάτη λεπτομέρειες και υψηλές προσδοκίες.

Αρχικά, τα οκτώ εναπομείναντα μοντέλα κλήθηκαν να μετατρέψουν βαριά, χειροποίητα χαλιά σε couture δημιουργίες, φορώντας εντυπωσιακά κοσμήματα και αποπνέοντας μυστήριο και αισθησιασμό. Η πρόκληση απαιτούσε απόλυτο έλεγχο του σώματος, ακρίβεια στις κινήσεις και σεβασμό στην καλλιτεχνική αξία των υλικών. Για τη Ραφαηλία και την Ειρήνη, το concept αποδείχθηκε ιδανικό, με τις δύο διαγωνιζόμενες να ξεχωρίζουν και να κατακτούν τις καλύτερες κριτικές της βραδιάς. Η Ειρήνη μάλιστα απέσπασε και τη δουλειά, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 600 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Μιχαέλα, η Έντι και ο Μιχάλης βρέθηκαν στις χαμηλότερες θέσεις, έχοντας παρουσιάσει τις λιγότερο δυνατές φωτογραφίες. Η κριτική επιτροπή στάθηκε ιδιαίτερα στη λήψη της Μιχαέλας, επισημαίνοντας ότι, παρότι διαθέτει εμπειρία στο posing, δεν κατάφερε να αποδώσει το συναίσθημα και τη «φλόγα» που απαιτούσε το concept. Οι κριτές τόνισαν πως το βλέμμα της δεν ακολούθησε τη δυναμική του σώματός της, ενώ ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι σε μία από τις λήψεις της η πόζα έμοιαζε αφύσικη και άβολη.

Η τελική απόφαση ανήκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ανακοίνωσε πως η Μιχαέλα Κράβαρικ είναι εκείνη που αποχωρεί από τον διαγωνισμό, μένοντας εκτός επτάδας και προημιτελικού. Παρά την αποχώρηση, τα λόγια ήταν υποστηρικτικά, με την παρουσιάστρια να τονίζει ότι πρόκειται για ένα αυθεντικό μοντέλο που χρειάζεται να ξαναβρεί την εσωτερική της λάμψη. Η ίδια η Μιχαέλα αποδέχθηκε την απόφαση με ψυχραιμία, δηλώνοντας πως σκοπεύει να δουλέψει με τον εαυτό της και να επιστρέψει πιο δυνατή.

Το επεισόδιο έκλεισε με τους κριτές να ευχαριστούν τη Μιχαέλα για τη συνολική της παρουσία στο παιχνίδι, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την πορεία της στο GNTM, παρά τον πρόωρο αποκλεισμό της από την επόμενη φάση.

