Πώς θα ήταν το Stranger Things αν είχε γυριστεί στην Ελλάδα – Η ελληνική version που έχει γίνει viral στο TikTok

Όταν μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix συναντά την ελληνική καθημερινότητα, το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό

Το Stranger Things κάνει παγκόσμια θραύση στο Netflix και το TikTok έχει γεμίσει με memes, θεωρίες και επικά edits. Αλλά το trend που έχει τρελάνει την Ελλάδα είναι το… «πώς θα ήταν το Stranger Things αν γυριζόταν εδώ». Και κάπου εδώ… ξεκινάει το χάος.

Γιατί αν κάτι ξέρουμε καλά σαν Έλληνες, είναι να μετατρέπουμε τα πάντα σε ελληνική υπερπαραγωγή. Ας δούμε λοιπόν πώς θα έμοιαζε η σειρά, αν αντί για την Ιντιάνα γυριζόταν στο… Περιστέρι.

Η Eleven και η αδυναμία της στις… σουβλακόπιτες

Ξεχάστε τα Eggo Waffles. Η Eleven στην Ελλάδα θα ζούσε ΜΟΝΟ με:

σουβλακόπιτες από το ψυγείο του σούπερ μάρκετ

μπουγάτσες

φραπεδιά

Θα έκανε τηλεκίνηση μόνο για να φέρει το delivery στην πόρτα χωρίς να σηκωθεί από τον καναπέ. Και το nosebleed θα έβγαινε όχι από την υπερπροσπάθεια… αλλά από το τζατζίκι.

Steve Harrington – Ο νο1 μπαρίστα σε γνωστή αλυσίδα καφέ

Μαλλί τέλειο. Στυλ άψογο. Καφές μέτριος γιατί έχει πιει 4 δικούς του πριν καν ξεκινήσει η βάρδια. Ο Steve θα δούλευε 100% σε αλυσίδα καφέ και θα ήταν ο τύπος που φτιάχνει τον freddo σου με ζωγραφιστή καρδούλα στο καπάκι.

Hopper – Ο κλασικός Έλληνας αστυνομικός αλλά… συμπαθής

Φοράει το καπέλο του, έχει μονίμως νεύρα και πίνει ελληνικό καφέ από πλαστικό ποτήρι ενώ θα οδηγούσε περιπολικό με κολλημένο αυτοκόλλητο «ΠΑΟΚ/Ολυμπιακός/ΑΕΚ» (ανάλογα την πόλη). Κι αν του έλεγες ότι υπάρχει πύλη σε άλλο σύμπαν; «Κοίτα… ό,τι γίνει να γίνει πριν τις 3 γιατί σχολάω μετά», θα ήταν σίγουρα η απάντησή του.

Upside Down – Κάτι ανάμεσα σε ελληνικό δημόσιο κτίριο και κλειστό Mall μετά τις 10

Η σκοτεινή διάσταση στην Ελλάδα δεν θα είχε μόνο τέρατα. Θα είχε:

καμένα φώτα

ξεχαρβαλωμένες καρέκλες δημοσίου

ελαφριά μυρωδιά από κλεισούρα και νωπό σοβά

και μουσική με ελαφρολαϊκά

Κι εννοείται πως ο Demogorgon θα έβγαινε πάντα μπροστά σου τη στιγμή που έχεις παρκάρει παράνομα!

Μάχες με τα τέρατα – Σε πλατείες γεμάτες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Αν το Stranger Things ήταν ελληνικό, το season finale θα είχε:

φωτάκια

λαϊκή μουσική στο βάθος

κάποιον να φωνάζει «Πάρε πάρε κυρ-Γιώργο!»

και τη μισή Ελλάδα να τραβάει βίντεο για TikTok

