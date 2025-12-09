Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και η Ζωούπολη 2 γέμισαν τα σινεμά

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, το ελληνικό box office γνώρισε σημαντική ανάκαμψη χάρη σε δύο ελληνικές παραγωγές, ένα δημοφιλές animation και ένα θρίλερ που προσέλκυσαν διαφορετικά κοινά, επαναφέροντας ζωντάνια στις κινηματογραφικές αίθουσες και ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

Η κακοκαιρία της Πέμπτης περιόρισε αισθητά την προσέλευση, ωστόσο η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά το Σαββατοκύριακο. Τα οικογενειακά φιλμ, με προεξάρχοντα το «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» και το «Ζωούπολη 2», κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις του τετραημέρου από 124.053 σε 163.006 εισιτήρια. Η πορεία των «Καλάντων» προδιαγράφεται ιδιαίτερα δυναμική όσο πλησιάζουν οι γιορτές, ενώ το δεύτερο μέρος της «Ζωούπολης» αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με το κλείσιμο των σχολείων.

Η ελληνική παραγωγή «Σπασμένη Φλέβα» συνέχισε την αξιοσημείωτη διαδρομή της, προσελκύοντας κοινό διαφορετικών ηλικιών και προτιμήσεων και πλησιάζοντας σταθερά τον στόχο των 150.000 εισιτηρίων. Στον αντίποδα, το «Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2» έκανε αισθητά πιο συγκρατημένη εκκίνηση σε σχέση με την πρώτη ταινία. Η μη αγγλόφωνη παραγωγή «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» κινήθηκε σε προβλέψιμα χαμηλούς ρυθμούς, όπως συμβαίνει συχνά με τους arthouse τίτλους.

Στα υπόλοιπα φιλμ που παραμένουν στο πρόγραμμα, το «Στο Νησί του Άμρουμ» πρόσθεσε 512 θεατές φτάνοντας συνολικά τους 10.097, ενώ το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» συνέχισε διακριτικά την πορεία του με 400 νέους θεατές και σύνολο 183.684 εισιτήρια. Το «Όνειρα» προσέλκυσε 212 θεατές στις πρόσφατες προβολές του και συνολικά 2.371, ενώ η νορβηγική «Συναισθηματική Αξία» έφτασε συνολικά τα 52.769 εισιτήρια.

Την εβδομάδα σηματοδότησαν και τρεις νέες πρεμιέρες. Η «Απόδραση στη Νορμανδία» άνοιξε με 599 εισιτήρια, η «Σιωπηλή Αγάπη» με 321 και το «Για τον Κρίστι» με μόλις 75, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δεκέμβριος παραμένει απαιτητικός μήνας για μικρότερες παραγωγές που ανταγωνίζονται τα δημοφιλή χολιγουντιανά και οικογενειακά έργα.

Τα δέκα πρώτα στο ελληνικό box office 4–7 Δεκεμβρίου

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» – 47.286 εισιτήρια σε 118 αίθουσες, 47.286 συνολικά «Ζωούπολη 2» – 40.834 εισιτήρια σε 150 αίθουσες, 98.967 συνολικά «Σπασμένη Φλέβα» – 25.135 εισιτήρια σε 86 αίθουσες, 76.347 συνολικά «Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2» – 19.733 εισιτήρια σε 80 αίθουσες, 19.733 συνολικά «Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων» – 6.166 εισιτήρια σε 43 αίθουσες, 6.166 συνολικά «Νυρεμβέργη» – 5.929 εισιτήρια σε 35 αίθουσες, 61.279 συνολικά «Η Συμμορία των Μάγων 3» – 5.715 εισιτήρια σε 27 αίθουσες, 39.299 συνολικά «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» – 3.086 εισιτήρια σε 19 αίθουσες, 3.086 συνολικά «Wicked Μέρος Δεύτερο» – 2.667 εισιτήρια σε 21 αίθουσες, 38.198 συνολικά «Βουγονία» – 2.581 εισιτήρια σε 21 αίθουσες, 121.140 συνολικά

Καθώς η εορταστική περίοδος κορυφώνεται, η κινηματογραφική αγορά δείχνει να αποκτά ξανά ρυθμό. Οι ελληνικές αίθουσες υποδέχονται ένα κοινό που αναζητά ζεστασιά και διασκέδαση, και οι ταινίες που πρωταγωνιστούν στο box office αντανακλούν ακριβώς αυτή την ανάγκη. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ακόμη ισχυρότερες, με τις οικογενειακές προβολές και τις εγχώριες παραγωγές να οδηγούν την κούρσα των εισιτηρίων.

