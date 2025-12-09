Το ασημί-μπλε look της Ζέτας Μακρυπούλια είναι η απόλυτη έμπνευση για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Η Ζέτα Μακρυπούλια μαγνητίζει τα βλέμματα με ασημί-μπλε look, ιδανικό για γιορτινό ρεβεγιόν, που συνδυάζει λάμψη, κομψότητα και μοντέρνο στιλ

Με την άφιξη των γιορτών, η Ζέτα Μακρυπούλια μάς υπενθυμίζει ότι το outfit μας μπορεί να είναι τόσο μαγικό όσο και η ίδια η περίσταση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός εντυπωσίασε με μια εμφάνιση που συνδυάζει κομψότητα, λάμψη και σύγχρονη θηλυκότητα, αποδεικνύοντας ότι το γιορτινό look μπορεί να είναι πραγματικό statement.

Στην εμφάνισή της, επέλεξε ένα μπουκλέ μπλε ηλεκτρίκ παλτό που προσέδιδε ένταση και χαρακτήρα στο σύνολο, ενώ από κάτω φορούσε μια βελούδινη ασημί ολόσωμη φόρμα διακοσμημένη με στρας, η οποία αιχμαλωτίζει το φως και αποπνέει πολυτέλεια. Ασημί αξεσουάρ ολοκλήρωσαν το look, προσθέτοντας διακριτικά, αλλά εκθαμβωτικά, highlights.

Διάβασε επίσης: Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

Τα bold μπορντό χείλη και τα ίσια μαλλιά προσέφεραν την ιδανική αντίθεση στο σύνολο, ενισχύοντας τη σαγηνευτική διάσταση του look και χαρίζοντας μια μοντέρνα, urban chic αίσθηση. Το αποτέλεσμα είναι μια εμφάνιση που συνδυάζει κομψότητα και γιορτινή μαγεία, έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις σε κάθε χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Διάβασε επίσης: Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

Δες κι αυτό…