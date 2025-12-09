Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

Η δεύτερη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί ξεχωρίζει με τολμηρές αποχρώσεις και ασορτί πορτοκαλί σύνολα

Η δεύτερη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί επιβεβαιώνει πως η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet έχουν βρει τον απόλυτο fashion συντονισμό. Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Marty Supreme», το ζευγάρι εμφανίστηκε με matchy total orange outfits, που αν και δεν ανήκουν στην κλασική κατηγορία κομψότητας, σίγουρα μαγνήτισαν τα βλέμματα.

Η Kylie Jenner επέλεξε ένα σατέν φόρεμα με sexy cutouts στη λαιμόκοψη και ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ τα νύχια της ήταν βαμμένα στην ίδια έντονη απόχρωση. Ο Timothée Chalamet, από την πλευρά του, φόρεσε ένα custom πορτοκαλί σατέν κοστούμι Chrome Hearts, συνδυασμένο με μαύρη crossbody bag, η οποία αναφερόταν διακριτικά στο ρόλο του στην ταινία, όπου υποδύεται τον πρωταθλητή του ping pong, Marty Mauser.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, χάρισε αρκετές τρυφερές στιγμές στους φωτογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η πρεμιέρα της ταινίας, σε σκηνοθεσία Josh Safdie, παρουσίασε τη ζωή του Marty Mauser στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, αναδεικνύοντας τον πρωταθλητισμό και τις προσωπικές προκλήσεις του ήρωα.

Αυτό που κάνει όμως την εμφάνιση πραγματικά εντυπωσιακή είναι η επιλογή χρώματος. Το tangerine orange, η πιο φωτεινή απόχρωση του πορτοκαλί, κυριάρχησε στις πασαρέλες της σεζόν Spring/Summer 2025 και έχει συνδεθεί με την τάση του dopamine dressing, εκπέμποντας αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Η Jenner και ο Chalamet αποδεικνύουν πως ένα χρώμα μπορεί να γίνει το statement μίας σχέσης, ενώ η συνολική αίσθηση του look συνδυάζει ένταση, ζωντάνια και παιχνιδιάρικη διάθεση.

