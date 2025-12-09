MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 09.12.2025

Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

timothe_kylie
Η δεύτερη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί ξεχωρίζει με τολμηρές αποχρώσεις και ασορτί πορτοκαλί σύνολα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η δεύτερη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί επιβεβαιώνει πως η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet έχουν βρει τον απόλυτο fashion συντονισμό. Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Marty Supreme», το ζευγάρι εμφανίστηκε με matchy total orange outfits, που αν και δεν ανήκουν στην κλασική κατηγορία κομψότητας, σίγουρα μαγνήτισαν τα βλέμματα.

Η Kylie Jenner επέλεξε ένα σατέν φόρεμα με sexy cutouts στη λαιμόκοψη και ασορτί ψηλοτάκουνες γόβες, ενώ τα νύχια της ήταν βαμμένα στην ίδια έντονη απόχρωση. Ο Timothée Chalamet, από την πλευρά του, φόρεσε ένα custom πορτοκαλί σατέν κοστούμι Chrome Hearts, συνδυασμένο με μαύρη crossbody bag, η οποία αναφερόταν διακριτικά στο ρόλο του στην ταινία, όπου υποδύεται τον πρωταθλητή του ping pong, Marty Mauser.

Kylie Jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Διάβασε επίσης: Οι δυσκολίες και οι φόβοι της Kylie Jenner όταν έγινε μητέρα στα 20

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, χάρισε αρκετές τρυφερές στιγμές στους φωτογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η πρεμιέρα της ταινίας, σε σκηνοθεσία Josh Safdie, παρουσίασε τη ζωή του Marty Mauser στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50, αναδεικνύοντας τον πρωταθλητισμό και τις προσωπικές προκλήσεις του ήρωα.

Αυτό που κάνει όμως την εμφάνιση πραγματικά εντυπωσιακή είναι η επιλογή χρώματος. Το tangerine orange, η πιο φωτεινή απόχρωση του πορτοκαλί, κυριάρχησε στις πασαρέλες της σεζόν Spring/Summer 2025 και έχει συνδεθεί με την τάση του dopamine dressing, εκπέμποντας αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Η Jenner και ο Chalamet αποδεικνύουν πως ένα χρώμα μπορεί να γίνει το statement μίας σχέσης, ενώ η συνολική αίσθηση του look συνδυάζει ένταση, ζωντάνια και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Διάβασε επίσης: Η Kylie Jenner κάνει μουσικό της ντεμπούτο και συστήνεται ως King Kylie

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion Kylie Jenner Timothée Chalamet
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

«One Night Stan»: Αυτό είναι το νέο project του Stan Αντιπαριώτη

09.12.2025
Επόμενο
5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

09.12.2025

Δες επίσης

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ
Beauty

5 σχέδια με χιονονιφάδες για παραμυθένια χειμερινά μανικιούρ

09.12.2025
Roberto Cavalli Serpentine: Το νέο αρωματικό αριστούργημα που σαγηνεύει τις αισθήσεις
Beauty

Roberto Cavalli Serpentine: Το νέο αρωματικό αριστούργημα που σαγηνεύει τις αισθήσεις

09.12.2025
Το σαλόνι της Βίκυς Καγιά μεταμορφώθηκε σε παραμύθι για τα Χριστούγεννα
Life

Το σαλόνι της Βίκυς Καγιά μεταμορφώθηκε σε παραμύθι για τα Χριστούγεννα

09.12.2025
Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa
Fashion

Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

09.12.2025
5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά
Fashion

5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά

09.12.2025
Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων
Beauty

Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων

09.12.2025
Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους
Life

Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους

09.12.2025
Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Life

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

08.12.2025
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου