Η Kylie Jenner κάνει μουσικό της ντεμπούτο και συστήνεται ως King Kylie

Η Kylie Jenner επεκτείνει την επιδραστική της παρουσία από τον κόσμο της ομορφιάς στη μουσική, πραγματοποιώντας το πρώτο της επίσημο δισκογραφικό βήμα. Η 27χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα εμφανίζεται στο νέο single του συγκροτήματος Terror Jr με τίτλο «Fourth Strike» ερμηνεύοντας και ραπάροντας, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια ότι ήθελε να δοκιμαστεί και σε αυτόν τον χώρο. Το τραγούδι αποτελεί συνέχεια του «Three Strikes», της επιτυχίας των Terror Jr που είχε χρησιμοποιηθεί σε καμπάνια της Kylie Cosmetics πριν από σχεδόν μία δεκαετία. Το «Fourth Strike» έχει σαφείς αναφορές στο παρελθόν της Kylie Jenner και στην αισθητική με την οποία συστήθηκε στο κοινό την περίοδο που ξεκινούσε τη δική της εταιρεία καλλυντικών.

Το τραγούδι συνοδεύει τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Kylie Cosmetics, η οποία επαναφέρει το brand «King Kylie» με ρετρό αισθητική και χαρακτηριστικά γαλαζοπράσινα χρώματα εμπνευσμένα από την εποχή που η Kylie Jenner άρχισε να χτίζει το επιχειρηματικό της μέλλον το 2014. Η νέα σειρά προϊόντων αποτελεί επανέκδοση αγαπημένων κλασικών προϊόντων του brand, προσαρμοσμένων ωστόσο στη σύγχρονη αγορά ομορφιάς. Το διαφημιστικό βίντεο για τη νέα καμπάνια διαθέτει κινηματογραφική σκηνοθεσία. Σε αυτό η Kylie Jenner υποδύεται μια κρατούμενη που μόλις έχει αποφυλακιστεί και βγαίνει από τη φυλακή όπου την περιμένει η μητέρα της Kris Jenner σε ένα μαύρο κάμπριο. Οι δυο τους απομακρύνονται καθώς πέφτει ο ήλιος, σε μια σκηνή που θυμίζει περισσότερο trailer ταινίας παρά διαφήμιση καλλυντικών.

Οι Terror Jr αποτελούνται από τη Lisa Vitale και τον David Benjamin Singer Vine. Το συγκρότημα είχε τραβήξει για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού το 2016 όταν κυκλοφόρησε το «Three Strikes» χωρίς να αποκαλύψει τα μέλη του, γεγονός που οδήγησε πολλούς θαυμαστές να πιστέψουν ότι η Kylie Jenner κρυβόταν πίσω από τα φωνητικά. Εκείνη είχε διαψεύσει τότε τις φήμες μέσω Snapchat. Οι Terror Jr αποκάλυψαν την ταυτότητά τους μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους EP «Bop City».

Εκτός από το μουσικό της ντεμπούτο, η Kylie Jenner συνεχίζει να χτίζει και την υποκριτική της πορεία. Θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία της A24 με τίτλο «The Moment» σε σενάριο και παραγωγή της Charli XCX και σκηνοθεσία του Aidan Zamiri. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Alexander Skarsgård, Rachel Sennott και Shygirl, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Kylie Jenner διεκδικεί πλέον ρόλο και στον κινηματογράφο.

