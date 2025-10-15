MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Υγεία 15.10.2025

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Το απόλυτο χειμερινό πλάνο ενίσχυσης του ανοσοποιητικού σου – από την κουζίνα μέχρι την καθημερινότητά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και η εποχή των ιώσεων κάνει την εμφάνισή της, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας είναι να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας. Όχι όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, αλλά πριν καν αρρωστήσουμε.

Η πρόληψη είναι το «κλειδί» και η καλή άμυνα του οργανισμού μας χτίζεται καθημερινά μέσα από μικρές, απλές συνήθειες.

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

1. Διατροφή-σύμμαχος: Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου

Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή είναι από τα βασικά θεμέλια της καλής ανοσίας. Εστίασε σε τροφές πλούσιες σε:

  • Βιταμίνη C – Πορτοκάλια, ακτινίδια, πιπεριές, λεμόνια
  • Ψευδάργυρο – Κολοκυθόσποροι, θαλασσινά, όσπρια
  • Βιταμίνη D – Λιπαρά ψάρια, αυγά, εμπλουτισμένα δημητριακά
  • Προβιοτικά – Γιαούρτι, κεφίρ, ξινό λάχανο (sauerkraut)
  • Αντιοξειδωτικά – Μούρα, σπανάκι, πράσινο τσάι

Extra tip: Απόφυγε επεξεργασμένα τρόφιμα και υπερβολική ζάχαρη, γιατί μπορούν να «ρίξουν» την άμυνα του οργανισμού.

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Pinterest.com

2. Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια – είναι όπλο

Η κακή ποιότητα ή η έλλειψη ύπνου μειώνει την παραγωγή των κυττάρων που καταπολεμούν ιούς. Στόχευσε σε 7–8 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ και προσπάθησε να κοιμάσαι και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα.

3. Διαχείριση του στρες = πιο δυνατή άμυνα

Το χρόνιο άγχος καταστέλλει το ανοσοποιητικό, γι’ αυτό φρόντισε να εντάξεις στιγμές χαλάρωσης στην καθημερινότητά σου:

  • Διαλογισμός ή yoga
  • Βόλτα στη φύση ή περπάτημα
  • Αποσύνδεση από κινητά & οθόνες πριν τον ύπνο
Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Pinterest.com

4. Νερό, νερό, νερό

Η σωστή ενυδάτωση βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει τοξίνες και να λειτουργεί σωστά. Αν ξεχνάς να πίνεις νερό, δοκίμασε να έχεις πάντα ένα μπουκάλι δίπλα σου ή πρόσθεσε φρούτα (π.χ. λεμόνι, φράουλα) για πιο ευχάριστη γεύση.

5. Κίνηση καθημερινά

Η μέτρια άσκηση, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία ή το pilates, ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να μετακινούνται πιο αποτελεσματικά στο σώμα.

Δεν χρειάζεται υπερβολή – ακόμα και 20–30 λεπτά την ημέρα κάνουν διαφορά.

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Pinterest.com

6. Extra βοήθεια με συμπληρώματα (αν χρειάζεται)

Αν έχεις διαπιστωμένες ελλείψεις, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σου μπορεί να συστήσει συμπληρώματα με:

  • Βιταμίνη C ή D
  • Ψευδάργυρο
  • Προβιοτικά
  • Εχινάκεια (φυτικό ενισχυτικό)

Προσοχή: Μην παίρνεις συμπληρώματα χωρίς καθοδήγηση. Περισσότερο δεν σημαίνει πάντα καλύτερα.

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού δεν γίνεται με ένα μαγικό προϊόν. Είναι αποτέλεσμα καθημερινής φροντίδας, καλών συνηθειών και σεβασμού προς το σώμα μας. Όσο πιο συνειδητά ζούμε, τόσο πιο θωρακισμένοι θα είμαστε απέναντι στις ιώσεις του χειμώνα.

Οδηγός επιβίωσης για τον χειμώνα! Πώς να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου φυσικά
Pinterest.com

Και μην ξεχνάς: Πλύνε καλά τα χέρια, αέρισε συχνά το σπίτι και άκου το σώμα σου, ειδικά όταν σου ζητά ξεκούραση.

Διάβασε επίσης: 5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base ανοσοποιητικό χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

15.10.2025
Επόμενο
Η Kylie Jenner κάνει μουσικό της ντεμπούτο και συστήνεται ως King Kylie

Η Kylie Jenner κάνει μουσικό της ντεμπούτο και συστήνεται ως King Kylie

15.10.2025

Δες επίσης

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου
Beauty

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

15.10.2025
Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου
Fashion

Minimal, preppy και statement: Τα πουλόβερ που θέλεις φέτος στη ντουλάπα σου

15.10.2025
Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral
Food

Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral

14.10.2025
Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics
Beauty

Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics

14.10.2025
Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα
Life

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

14.10.2025
Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt
Life

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa
Beauty

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

14.10.2025
Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά
Beauty

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη
Fashion

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025