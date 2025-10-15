MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 15.10.2025

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

Σκούρο, αισθησιακό και απόλυτα classy, το βαθύ κόκκινο κραγιόν είναι το beauty statement του φθινοπώρου που αναδεικνύει κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει τίποτα πιο διαχρονικό από ένα κόκκινο κραγιόν. Είναι το απόλυτο σύμβολο θηλυκότητας, αυτοπεποίθησης και δύναμης, το προϊόν που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο beauty hall of fame.

Ωστόσο, η σωστή απόχρωση κάνει όλη τη διαφορά. Το έντονο, φωτεινό κόκκινο έχει κάτι το παιχνιδιάρικο και το εξωστρεφές, ένα πορτοκαλοκόκκινο παραπέμπει στο καλοκαίρι και στη ζωντάνια, ενώ το βαθύ κόκκινο, εκείνο που θυμίζει κρασί, βελούδο και ροδοπέταλα, εκπέμπει απόλυτη κομψότητα.

https://www.instagram.com/fusunlindner/

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

Αυτό το «σκοτεινό» κόκκινο είναι ίσως το πιο γοητευτικό από όλα. Οι αποχρώσεις του ruby, oxblood και merlot δεν είναι απλώς χρώματα, είναι διαθέσεις. Έχουν κάτι το μυστήριο, το παλιό Hollywood και ταυτόχρονα μια σύγχρονη δυναμική που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά. Είναι το είδος του κραγιόν που δεν φοράς απλώς, το ενσαρκώνεις.

Το βαθύ κόκκινο κραγιόν έχει τη μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνει ολόκληρο το πρόσωπο. Μπορεί να σταθεί μόνο του, πάνω σε καθαρή επιδερμίδα και φρέσκο δέρμα, χαρίζοντας εκείνο το effortless γαλλικό αποτέλεσμα, ή να συνδυαστεί με eyeliner και ματ βάση για πιο δραματική εμφάνιση. Είναι τόσο ευέλικτο, που λειτουργεί εξίσου καλά σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, ένα βραδινό δείπνο ή μια έξοδο χωρίς πρόγραμμα.

https://www.instagram.com/alyssabrascia/

Στην τελική δεν είναι απλώς προϊόν μακιγιάζ, είναι ένα statement. Δηλώνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και έναν έμφυτο αισθησιασμό που καμία άλλη απόχρωση δεν μπορεί να αποδώσει. Αν υπάρχει ένα beauty item που αξίζει να επενδύσεις αυτή τη σεζόν, αυτό είναι το σκούρο κόκκινο κραγιόν, το μυστικό για να δείχνεις πάντα κομψή, τολμηρή και αβίαστα γοητευτική.

MAC – M·A·Cximal Silky Matte Lipstick

Kiko Milano – Unlimited Stylo

Maybelline – Superstay Matte Ink Liquid Lipstick Spiced Edition

Seventeen – Matte Lasting Lipstick

Mon Rêve – Irresistible Lips

mon_reve
https://monrevecosmetics.com/

Catrice – Demi Matt Lipstick

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

