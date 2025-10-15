Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου

Η θεότρελη κωμωδία που κάνει τα πάντα λάθος με τον πιο σωστό τρόπο - Ένα 2ωρο ασταμάτητου γέλιου που αξίζει να ζήσεις από κοντά

Το MAD.gr έδωσε το «παρών» στην θεατρική παράσταση «Η Ληστεία της Συμφοράς» και το μόνο σίγουρο είναι πως… δεν συγκρατήσαμε τα γέλια μας!

Η εκρηκτική αυτή κωμωδία, που παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Λαμπέτη, επιστρέφει δυναμικά και ξεκαρδιστικά, σε μία παραγωγή υψηλού επιπέδου που απέδειξε πως το χιούμορ όταν είναι καλοφτιαγμένο δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Η υπόθεση: Ένας θησαυρός, έξι ανίκανοι ληστές και… όλα ανάποδα

Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1958, όπου δύο δραπέτες από τις φυλακές της Δραπετσώνας στήνουν σχέδιο για να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας από την… Alexandras Bank. Σύντομα, όμως, εμπλέκονται και άλλοι εξίσου ακατάλληλοι συνεργοί, και η πολυπόθητη «ληστεία της χρονιάς» καταλήγει να γίνει… η απόλυτη ληστεία της συμφοράς.

Ένα ριφιφί που θυμίζει περισσότερο… τσίρκο, με ανατροπές, απρόοπτα, ατυχήματα και τρελές καταστάσεις που οδηγούν σε ένα καταιγιστικό δίωρο γέλιου. Το κοινό παρακολουθεί ένα διαρκές ντόμινο παρεξηγήσεων, σωματικής κωμωδίας και θεατρικής «αποδόμησης», όπου τίποτα δεν λειτουργεί σωστά κι αυτό είναι το αστείο!

Οι ερμηνείες: Απόλυτα δεμένοι, γνήσια αστείοι, ασταμάτητοι

Το σύνολο των ηθοποιών είναι απλά απολαυστικό. Η χημεία τους, η ενέργειά τους και η ακρίβεια με την οποία εκτελούν τις κατά τα άλλα «χαοτικές» σκηνές είναι αξιοθαύμαστη. Οι ερμηνείες είναι μελετημένες στην λεπτομέρεια, χωρίς να χάνεται ποτέ η φρεσκάδα ή ο αυτοσχεδιασμός της παράστασης.

Από τον Γιώργο Χρανιώτη που απογειώνει την αδεξιότητα με στυλ, την Κατερίνα Γερονικολού που ισορροπεί ανάμεσα στο γοητευτικό και το ξεκαρδιστικό, μέχρι τον Θάνο Μπίρκο, τον Δημήτρη Κουρούμπαλη και τον Παναγιώτη Γουρζουλίδη, όλοι είναι άψογοι στους ρόλους τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως όλοι οι ηθοποιοί επιδίδονται σε… απαιτητικά ακροβατικά, γρήγορες εναλλαγές και χιούμορ, χωρίς να χάσουν λεπτό τον ρυθμό ή το κοινό.

Σκηνοθεσία και παραγωγή: Μια υπερπαραγωγή

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη διασκευή και τους στίχους, καταφέρνοντας να «ελληνικοποιήσει» με ευφυία ένα έργο που βασίζεται στο βρετανικό φλεγματικό χιούμορ. Η παράσταση θυμίζει κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων: κάθε σκηνή είναι μελετημένη, γρήγορη, γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και σκηνοθετικά ευρήματα που κρατούν το κοινό σε εγρήγορση.

Τα σκηνικά της Αγγελίνας Παπαχατζάκη, τα κοστούμια της Ιωάννας Καλαβρού, ο φωτισμός της Κατερίνας Μαραγκουδάκη και η πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Μαθέ δένουν απόλυτα με την ταυτότητα της παράστασης, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Τα ειδικά εφέ και τα ακροβατικά εντυπωσιάζουν, κάνοντας κάθε «λάθος» να φαίνεται απόλυτα… σωστό!

Το κοινό; Δεν σταμάτησε να γελά

Αυτό που κάνει τη «Ληστεία της Συμφοράς» να ξεχωρίζει είναι το πόσο ειλικρινές και αυθεντικό είναι το γέλιο που προκαλεί. Από την αρχή ως το τέλος, η αίθουσα αντηχούσε από γέλια, με θεατές κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά στο κωμικό χάος. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο «νεκρό», ούτε μια στιγμή που η ένταση να πέσει. Αντιθέτως, η παράσταση ανεβάζει συνεχώς στροφές, με το δεύτερο μέρος να είναι ακόμη πιο ανατρεπτικό και απολαυστικό.

Οι τελικές εντυπώσεις μας

Η «Ληστεία της Συμφοράς» δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση. Είναι μια εμπειρία γέλιου, ρυθμού και δημιουργικής τρέλας. Αποτελεί μια από τις πιο φρέσκες και ολοκληρωμένες κωμωδίες που έχουμε δει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή μίας ομάδας που σέβεται το κοινό και τιμά το θέατρο.

Αν θέλεις να περάσεις δύο ώρες αληθινής διασκέδασης, να ξεχάσεις για λίγο τις σκοτούρες και να θυμηθείς πως το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, τότε… μην το σκεφτείς δεύτερη φορά.

Κλείσε εισιτήριο τώρα. Μια «ληστεία» που αξίζει να ζήσεις!

Info παράστασης:

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα

Τετάρτη & Πέμπτη: 20:00 | Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 19:00

Κρατήσεις: 211 1000 365 ή στο more.com

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Τίτος Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Χάρης Χιώτης, Γιώργος Χρανιώτης.

Η ληστεία της συμφοράς των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Μαθές

Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ανθούλα Ευκαρπίδου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Social Media: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

