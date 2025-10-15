MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Θέατρο 15.10.2025

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη – Όταν όλα πάνε στραβά αλλά εσύ γελάς με την ψυχή σου

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη
Η θεότρελη κωμωδία που κάνει τα πάντα λάθος με τον πιο σωστό τρόπο - Ένα 2ωρο ασταμάτητου γέλιου που αξίζει να ζήσεις από κοντά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το MAD.gr έδωσε το «παρών» στην θεατρική παράσταση «Η Ληστεία της Συμφοράς» και το μόνο σίγουρο είναι πως… δεν συγκρατήσαμε τα γέλια μας!

Η εκρηκτική αυτή κωμωδία, που παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Λαμπέτη, επιστρέφει δυναμικά και ξεκαρδιστικά, σε μία παραγωγή υψηλού επιπέδου που απέδειξε πως το χιούμορ όταν είναι καλοφτιαγμένο δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη

Διάβασε επίσης: To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

Η υπόθεση: Ένας θησαυρός, έξι ανίκανοι ληστές και… όλα ανάποδα

Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1958, όπου δύο δραπέτες από τις φυλακές της Δραπετσώνας στήνουν σχέδιο για να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας από την… Alexandras Bank. Σύντομα, όμως, εμπλέκονται και άλλοι εξίσου ακατάλληλοι συνεργοί, και η πολυπόθητη «ληστεία της χρονιάς» καταλήγει να γίνει… η απόλυτη ληστεία της συμφοράς.

Ένα ριφιφί που θυμίζει περισσότερο… τσίρκο, με ανατροπές, απρόοπτα, ατυχήματα και τρελές καταστάσεις που οδηγούν σε ένα καταιγιστικό δίωρο γέλιου. Το κοινό παρακολουθεί ένα διαρκές ντόμινο παρεξηγήσεων, σωματικής κωμωδίας και θεατρικής «αποδόμησης», όπου τίποτα δεν λειτουργεί σωστά κι αυτό είναι το αστείο!

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη
https://www.instagram.com/i_listia_tis_symforasofficial/?hl=el

Οι ερμηνείες: Απόλυτα δεμένοι, γνήσια αστείοι, ασταμάτητοι

Το σύνολο των ηθοποιών είναι απλά απολαυστικό. Η χημεία τους, η ενέργειά τους και η ακρίβεια με την οποία εκτελούν τις κατά τα άλλα «χαοτικές» σκηνές είναι αξιοθαύμαστη. Οι ερμηνείες είναι μελετημένες στην λεπτομέρεια, χωρίς να χάνεται ποτέ η φρεσκάδα ή ο αυτοσχεδιασμός της παράστασης.

Από τον Γιώργο Χρανιώτη που απογειώνει την αδεξιότητα με στυλ, την Κατερίνα Γερονικολού που ισορροπεί ανάμεσα στο γοητευτικό και το ξεκαρδιστικό, μέχρι τον Θάνο Μπίρκο, τον Δημήτρη Κουρούμπαλη και τον Παναγιώτη Γουρζουλίδη, όλοι είναι άψογοι στους ρόλους τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως όλοι οι ηθοποιοί επιδίδονται σε… απαιτητικά ακροβατικά, γρήγορες εναλλαγές και χιούμορ, χωρίς να χάσουν λεπτό τον ρυθμό ή το κοινό.

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη
https://www.instagram.com/i_listia_tis_symforasofficial/?hl=el

Σκηνοθεσία και παραγωγή: Μια υπερπαραγωγή

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη διασκευή και τους στίχους, καταφέρνοντας να «ελληνικοποιήσει» με ευφυία ένα έργο που βασίζεται στο βρετανικό φλεγματικό χιούμορ. Η παράσταση θυμίζει κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων: κάθε σκηνή είναι μελετημένη, γρήγορη, γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές και σκηνοθετικά ευρήματα που κρατούν το κοινό σε εγρήγορση.

Τα σκηνικά της Αγγελίνας Παπαχατζάκη, τα κοστούμια της Ιωάννας Καλαβρού, ο φωτισμός της Κατερίνας Μαραγκουδάκη και η πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Μαθέ δένουν απόλυτα με την ταυτότητα της παράστασης, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Τα ειδικά εφέ και τα ακροβατικά εντυπωσιάζουν, κάνοντας κάθε «λάθος» να φαίνεται απόλυτα… σωστό!

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη
https://www.instagram.com/i_listia_tis_symforasofficial/?hl=el

Το κοινό; Δεν σταμάτησε να γελά

Αυτό που κάνει τη «Ληστεία της Συμφοράς» να ξεχωρίζει είναι το πόσο ειλικρινές και αυθεντικό είναι το γέλιο που προκαλεί. Από την αρχή ως το τέλος, η αίθουσα αντηχούσε από γέλια, με θεατές κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά στο κωμικό χάος. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο «νεκρό», ούτε μια στιγμή που η ένταση να πέσει. Αντιθέτως, η παράσταση ανεβάζει συνεχώς στροφές, με το δεύτερο μέρος να είναι ακόμη πιο ανατρεπτικό και απολαυστικό.

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη
https://www.instagram.com/i_listia_tis_symforasofficial/?hl=el

Οι τελικές εντυπώσεις μας

Η «Ληστεία της Συμφοράς» δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση. Είναι μια εμπειρία γέλιου, ρυθμού και δημιουργικής τρέλας. Αποτελεί μια από τις πιο φρέσκες και ολοκληρωμένες κωμωδίες που έχουμε δει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή μίας ομάδας που σέβεται το κοινό και τιμά το θέατρο.

Αν θέλεις να περάσεις δύο ώρες αληθινής διασκέδασης, να ξεχάσεις για λίγο τις σκοτούρες και να θυμηθείς πως το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, τότε… μην το σκεφτείς δεύτερη φορά.

Κλείσε εισιτήριο τώρα. Μια «ληστεία» που αξίζει να ζήσεις!

Info παράστασης:

  • Θέατρο Λαμπέτη
  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα
  • Τετάρτη & Πέμπτη: 20:00 | Παρασκευή: 21:00
  • Σάββατο: 18:00 & 21:00 | Κυριακή: 19:00
  • Κρατήσεις: 211 1000 365 ή στο more.com

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Τίτος Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Χάρης Χιώτης, Γιώργος Χρανιώτης.

  • Η ληστεία της συμφοράς των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields
  • Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
  • Διασκευή-Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
  • Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
  • Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
  • Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Μαθές
  • Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Ανθούλα Ευκαρπίδου
  • Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης
  • Social Media: Μαργαρίτα Μαρμαρά
  • Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Το Mad.gr στη «Ληστεία της Συμφοράς» στο Θέατρο Λαμπέτη

Διάβασε επίσης: Η Ήμερη του Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Σφενδόνη από 27 Οκτώβρη για 6 παραστάσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ Ληστεία της Συμφοράς Παράσταση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

Όλα τα κόκκινα δεν είναι τα ίδια – Να το must-have κραγιόν για τα χείλη σου

15.10.2025
Επόμενο
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

15.10.2025

Δες επίσης

Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025
City Guide

Φεστιβάλ: BATTLE OF THE BEST 2025

14.10.2025
Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου
Cinema

Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου

14.10.2025
To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια
City Guide

To Θέατρο Παλλάς άνοιξε τις πόρτες του στους μουσικούς του Δρόμου και η σκηνή γέμισε αστέρια

14.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

14.10.2025
Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις
City Guide

Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις

14.10.2025
Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference
City Guide

Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference

14.10.2025
Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξανά μαζί για το Release Athens x SNF Nostos 2026
City Guide

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξανά μαζί για το Release Athens x SNF Nostos 2026

13.10.2025
Η Ήμερη του Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Σφενδόνη από 27 Οκτώβρη για 6 παραστάσεις
City Guide

Η Ήμερη του Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο Σφενδόνη από 27 Οκτώβρη για 6 παραστάσεις

13.10.2025
Στο μάγο των λέξεων László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025
City Guide

Στο μάγο των λέξεων László Krasznahorkai το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

09.10.2025
“18 χρόνια ΑΝΑΣΑ” Ζάππειο Μέγαρο, 13 Οκτωβρίου 2025
City Guide

“18 χρόνια ΑΝΑΣΑ” Ζάππειο Μέγαρο, 13 Οκτωβρίου 2025

09.10.2025
Soft Saturday Run: H On παρουσίασε το νέο Cloudsurfer Max γεμίζοντας ενέργεια τη Γλυφάδα με ένα ζηλευτό run
City Guide

Soft Saturday Run: H On παρουσίασε το νέο Cloudsurfer Max γεμίζοντας ενέργεια τη Γλυφάδα με ένα ζηλευτό run

09.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp

09.10.2025
Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!
City Guide

Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!

08.10.2025
Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland
City Guide

Θέατρο Μικρό Χόρν: «Το 5ο Βήμα» του David Ireland

08.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy
City Guide

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ: «Σε βλέπω» ( The Counter ) της συγγραφέως Meghan Kennedy

07.10.2025
GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής
City Guide

GastrosoΦy Fest powered by Protergia: Το φεστιβάλ γαστρονομίας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομικής σκηνής

06.10.2025
Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου
City Guide

Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου

06.10.2025
«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»
City Guide

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΕΞΙΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

06.10.2025
Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας
City Guide

Θέατρο Αλίκη: “ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ 2” Έρωτας και Χάος – Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας

05.10.2025