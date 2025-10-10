Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η διάσημη επιχειρηματίας και influencer συμμετέχει στη νέα ταινία The Moment, μαζί με ένα λαμπερό καστ

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται να περάσει από την πασαρέλα και τα social media στη μεγάλη οθόνη μιας και όπως επιβεβαιώθηκε, θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία The Moment, βασισμένη σε μια πρωτότυπη ιδέα της pop σταρ Charli XCX.

Μαζί της, στην ταινία θα εμφανιστούν μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως ο Alexander Skarsgård, η Rachel Sennott, η Rosanna Arquette, και φυσικά η ίδια η Charli XCX, η οποία συνυπογράφει το σενάριο και συμμετέχει και ως ηθοποιός.

Διάβασε επίσης: Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Aidan Zamiri, γνωστός από τις συνεργασίες του με την Charli XCX στα μουσικά της βίντεο «360» και «Guess». Τη μουσική της ταινίας θα επιμεληθεί ο καινοτόμος παραγωγός A. G. Cook, βασικό πρόσωπο της σύγχρονης ηλεκτρονικής pop σκηνής.

Το The Moment υπόσχεται να είναι μια τολμηρή, καλλιτεχνικά φιλόδοξη ταινία, με θεματικές που αγγίζουν τη φήμη, την ταυτότητα και τη σύγχρονη pop κουλτούρα, όλα μέσα από το ιδιαίτερο δημιουργικό βλέμμα της Charli XCX.

Και φυσικά, όλοι περιμένουν να δουν αν ο Timothée Chalamet θα συνοδεύσει την Kylie Jenner στην πρεμιέρα της ταινίας… αυτή τη φορά ως υποστηρικτής, και όχι πρωταγωνιστής!

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά