Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του ράπερ ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η μεταφορά οφείλεται σε μια απρόσμενη σύμπτωση με το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, γεγονός που ανάγκασε τους διοργανωτές να βρουν μια λύση για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Το νέο ραντεβού για τον ΛΕΞ είναι πλέον η 1η Νοεμβρίου, ενώ η ανακοίνωση συνοδεύεται και από πληροφορίες για τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προσφέροντας στους θαυμαστές του καλλιτέχνη την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη μουσική, ενέργεια και ενθουσιασμό. Η δεύτερη φάση προπώλησης αφορά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, και μετά την εξάντλησή τους δεν προβλέπεται νέα διάθεση για την ίδια ημερομηνία.

«Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.

Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο [email protected] (όχι DM στο Instagram). Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού. Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο.

