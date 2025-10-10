Μουσικά Νέα 10.10.2025

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

ΛΕΞ
Η μεταφορά οφείλεται σε μια απρόσμενη σύμπτωση με το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του ράπερ ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η μεταφορά οφείλεται σε μια απρόσμενη σύμπτωση με το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, γεγονός που ανάγκασε τους διοργανωτές να βρουν μια λύση για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Το νέο ραντεβού για τον ΛΕΞ είναι πλέον η 1η Νοεμβρίου, ενώ η ανακοίνωση συνοδεύεται και από πληροφορίες για τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προσφέροντας στους θαυμαστές του καλλιτέχνη την ευκαιρία να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη μουσική, ενέργεια και ενθουσιασμό. Η δεύτερη φάση προπώλησης αφορά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, και μετά την εξάντλησή τους δεν προβλέπεται νέα διάθεση για την ίδια ημερομηνία. 

ΛΕΞ
https://www.instagram.com/lextgk/?hl=el

Διάβασε επίσης: Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

«Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.

ΛΕΞ
https://www.instagram.com/lextgk/?hl=el

Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο [email protected] (όχι DM στο Instagram). Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού. Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο.

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΛΕΞ ράπερ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Επόμενο
Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

10.10.2025

Δες επίσης

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025
Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

07.10.2025
Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Μουσικά Νέα

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

07.10.2025
Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

07.10.2025