Το ’25 μας χάρισε πολλά, εμείς χαρίζουμε 25 δώρα: Άνοιξε τον Σάκο του Άη Βασίλη στο MAD Radio 106,2

Το ’25 μας έφερε πολλά, και το MAD Radio 106,2 σου φέρνει 25 δώρα μέσα στον Σάκο του Άη Βασίλη για να κάνεις τις γιορτές σου πιο ξεχωριστές

Η μαγεία των Χριστουγέννων έφτασε στο MAD Radio 106,2, και μαζί της ήρθε ο πολυπόθητος Σάκος του Άη Βασίλη. Φέτος, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σάκος κουβαλά περισσότερα δώρα από ποτέ, συνολικά 25 μοναδικά δώρα που περιμένουν να γίνουν δικά σου. Από premium συνδρομές άθλησης και gadgets υψηλής τεχνολογίας, μέχρι κοσμήματα, stylish ταξιδιωτικά είδη και μοναδικά ταξιδιωτικά πακέτα, οι φετινές εκπλήξεις υπόσχονται να κάνουν τις γιορτές ακόμα πιο μαγικές και αξέχαστες.

Η συμμετοχή είναι απλή και άμεση. Αρκεί να συντονιστείς στο MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το τραγούδι της εβδομάδας, να στείλεις μήνυμα με τη λέξη “SAKOS 25” στο Viber 6936646656. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση και έχεις την ευκαιρία να ανοίξεις τον σάκο και να διεκδικήσεις ένα από τα 25 φανταστικά δώρα.

Φέτος, οι νικητές θα μπορούν να ζήσουν μια χειμερινή απόδραση, στο Anemolia Mountain Resort που προσφέρει 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό από 9 έως 11 Ιανουαρίου 2026, welcome wine στο δωμάτιο και δωροεπιταγές αξίας 100€ για το Bonjour, το πιο iconic spot της Αράχωβας για πρωινό, καφέδες και γλυκά, αλλά και 100€ δωροεπιταγή για το εστιατόριο Αρχοντικό, για φρέσκες πρώτες ύλες, δημιουργικές γεύσεις και μαγευτική θέα.

Ακόμη, θα απολαύσουν δώρα από το Αθλητικό Κέντρο ΔΑΪΣ, ένα premium αθλητικό κέντρο με εξαιρετικές εγκαταστάσεις και κορυφαία ομάδα γυμναστών. Στον σάκο του Άη Βασίλη περιλαμβάνονται 6 συνδρομές Pilates Reformer αξίας 150€ η κάθε μία, με 10 συνεδρίες ανά συνδρομή, για στοχευμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και ευεξίας. Υπάρχουν επίσης 3 ετήσιες συνδρομές Functional αξίας 315€ η κάθε μία, με ομαδικά ή ατομικά προγράμματα για δύναμη, ευλυγισία και αντοχή χωρίς τραυματισμούς. Και για μια ολοκληρωμένη εμπειρία άθλησης, οι τυχεροί θα κερδίσουν 2 ετήσιες συνδρομές Unlimited αξίας 525€ η κάθε μία, με απεριόριστη πρόσβαση σε γυμναστήριο, κολυμβητήριο, ομαδικά προγράμματα, Unlimited Aqua Aerobic και Functional Training.

Οι λάτρεις της τεχνολογίας θα εντυπωσιαστούν με το Realme 14 Pro+ 5G, ένα smartphone με φωτεινή οθόνη, ισχυρές κάμερες με τηλεφακό και σταθεροποίηση εικόνας, Snapdragon 7 Gen 3 για κορυφαία απόδοση και μπαταρία που κρατάει όλη μέρα.

Επίσης, το Motorola Edge 60 Fusion ξεχωρίζει με την πρώτη στον κόσμο quad-curve edge οθόνη, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (Moto AI), κύρια κάμερα Ultra Pixel 50MP με προηγμένο αισθητήρα και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, καθώς και αντοχή στις πτώσεις χάρη στο Corning® Gorilla® Glass 7i.

Οι fashion lovers δεν μένουν παραπονεμένοι, αφού η POLO προσφέρει δώρα που συνδυάζουν κομψότητα και πρακτικότητα. Στον σάκο περιλαμβάνονται 2 Jet Set ταξιδιωτικά σετ, το νέο trolley που μετατρέπεται σε σακίδιο με extra αποσπώμενο backpack, 3 βαλίτσες OSLO 1x70lt, 2x40lt, 2 σακίδια Cabin, και 2 τσάντες ταξιδίου Sega 50lt, ιδανικές για μικρές αποδράσεις.

Τα δώρα συμπληρώνονται με 2 ζευγάρια χρυσούς κρίκους από Anna Maria Mazaraki, statement κομμάτια που αναβαθμίζουν κάθε γιορτινό look.

Ο Σάκος του Άη Βασίλη επιστρέφει στο MAD Radio 106,2 γεμάτος περισσότερη μαγεία, περισσότερη δράση και περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τις γιορτές με δώρα που κάνουν τη διαφορά και να γίνεις ένας από τους τυχερούς που θα ανοίξουν τον σάκο!

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη εικοσιπέντε (25) νικητών, με δώρα, Ένα (1) τριήμερο στην Αράχοβα (1) ένα smartphone (3) τρία ζευγάρια σκουλαρίκια (11) έντεκα συνδρομές σε αθλητικό κέντρο (9) ταξιδιωτικά σακίδια και βαλίτσες (εφεξής τα «Δώρα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Τα Δώρα

(1) Ένα 3ήμερο στην Αράχοβα με διαμονή στο “Anemolia Mountain Resort” με πρωινό, 100 ευρώ για δείπνο στο εστιατόριο “Αρχοντικό” και 100 ευρώ καφέ ή ποτό στο café bar “Bonjour”.

(1) ένα realme 14 Pro+ 5G smartphone

(3) τρία ζευγάρια σκουλαρίκια Anna Maria Mazaraki

(11) έντεκα συνδρομές στο Αθλητικό κέντρο ΔΑΪΣ και πιο συγκεκριμένα, 6 συνδρομές σε Pilates Reformer (10 συνεδρίες), 3 ετήσεις συνδρομές Functional Training και 2 ετήσιες συνδρομές Unlimited

(9) εννιά ταξιδιωτικά σακίδια και βαλίτσες POLO και πιο συγκεκριμένα 2 Jet Set Polo, 5 βαλίτσες OSLO, 2 τσάντες ταξιδίου Sega

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 15/12/25 και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι και την Δευτέρα 29/12/254 και ώρα 16:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων συντονίζεται στις εκπομπές του Mad Radio 106,2 και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

• Ακούει το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της εβδομάδας

• Κατά τη διάρκεια της μετάδοσής του στέλνει μήνυμα ΣΑΚΟΣ 25 στην εφαρμογή viber του σταθμού στο νούμερο 6936646656 και μπαίνει στις κληρώσεις.

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από τις εκπομπές του Mad Radio 106,2 και θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Ο κάθε συμμετέχον, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους από το γραφεία του Mad Radio (Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Καποδιστρίου στην Παλλήνη, μετάξύ των ωρών 10:00 π.μ. και 18:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή) εντός δύο μηνών από την ανάδειξή τους ως νικητές. Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση με τον διοργανωτή για την παραλαβή στο τηλέφωνο 2106665669. Για τα δώρα που αφορούν υπηρεσίες θα επικοινωνήσει η Διοργανώτρια με τους νικητές για τη διαδικασία αξιοποίησής τους.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.