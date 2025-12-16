MadWalk 2025 Mega
ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Christmas Bazaar γεμάτο αγάπη για τα παιδιά της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας»

Το Christmas Bazaar των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα ανοίγει τις πόρτες του από 17 έως 22 Δεκεμβρίου με μουσική, γλυκά, χειροποίητα δώρα και πολλές εκπλήξεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αγάπη κάνει θαύματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά πιστεύουν στα θαύματα… Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ απευθύνουν κάλεσμα σε όλους να στείλουν το δικό τους μήνυμα αγάπης στα παιδιά, κάνοντας τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους στο Christmas Bazaar που διοργανώνουν, και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους στη Γλυφάδα, επί της Λ. Βουλιαγμένης 57.

Το τριήμερο bazaar θα λειτουργήσει από τις 17 έως και τις 22 Δεκεμβρίου και ώρες 10.00-20.00, με ένα θερμό Opening που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12 στις 18.00.

Finger food, λουκουμάδες & σιντριβάνι σοκολάτας, παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, DJ Set, Live με τον δημοφιλή pop τραγουδιστή Γιάννη Μωραΐτη και την Spark Records, παιδική χορωδία, photobooth, facepainting, πλούσια δώρα & πολλές ακόμα εκπλήξεις θα περιμένουν τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του χριστουγεννιάτικου bazaar-θεσμού στα Νότια Προάστια.
Στο Christmas Bazaar των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ θα διατίθενται προς πώληση, μεταξύ άλλων:

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ευχαριστούν όλες τις εταιρείες που έχουν σπεύσει να στηρίξουν το φετινό bazaar, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς:

KATERINA KROMMIDAKI, AROSHA (Aesthetic Science), The C.U.T, SEVENTEEN, Amaya Soy Candles, BAXI, Adelco, Cook Book store, Esp Hellas, CherBros, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., THOMAS COSMETICS, GREEK WINE CELLARS, Mon Massage, AthenArt, Just Elenia, Julliette Armand, Kryolan, Chara Lebessi, SEAJETS, Lotus A.Β.Ε.Ε., Pharmex, Pop Art, Radiant PROFESSIONAL, Δάφνης, Serashine HEALTH & BEAUTY, SUGARTIA, TRANOULIS PERFUMES & MORE, YELLOW ROSE, ZACHARIAS, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Balaskas Delicatessen, vipart.gr, VIP GROUP OF COMPANIES, Vasilis & Roxani (Luxury Handmade Bags), Sessile (Greek Fashion Brand- ATHENS).

Φέτος τα Χριστούγεννα ας κάνουμε όλοι μαζί ένα… θαύμα για τα παιδάκια της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας», στηρίζοντας τις ανάγκες τους με αγορές δώρων και γλυκών από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ στη Γλυφάδα!

*Όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου προς ενίσχυση της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας», η οποία στηρίζει και φιλοξενεί παιδιά που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
• ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
• ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
• ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
https://www.iekalfa.gr/

