Τελειομανείς στο φουλ: Τα 3 ζώδια που είναι ψυχαναγκαστικά με την τάξη και την οργάνωση

Αν γνωρίζεις κάποιο από αυτά τα ζώδια, προετοιμάσου για ένα ταξίδι μέσα στον κόσμο της απόλυτης τάξης

Κάποιοι άνθρωποι απλώς αγαπούν την καθαριότητα και την τάξη. Άλλοι όμως φαίνεται πως έχουν γεννηθεί με ένα… built-in σύστημα οργάνωσης! Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, η λέξη «χαοτικός χώρος» μπορεί να σου προκαλεί άγχος και να μην ησυχάζεις αν κάτι δεν είναι ακριβώς στη θέση του.

Ας δούμε ποια είναι τα τρία ζώδια που παίρνουν την τάξη και την οργάνωση πιο σοβαρά από όλους.

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πριν φύγει η χρονιά

1. Παρθένος – Ο απόλυτος master της τάξης

Δεν αποτελεί έκπληξη που ο Παρθένος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η ανάγκη τους για τελειότητα και η προσοχή στη λεπτομέρεια τους κάνουν ακαταμάχητους οργανωτές.

Κάθε βιβλίο, κάθε ντουλάπι, κάθε γραφείο έχει τη θέση του.

Δεν αντέχουν τη σκόνη της αταξίας και προσπαθούν να βελτιώσουν συνεχώς τον χώρο γύρω τους.

Στις δουλειές τους, ο Παρθένος απαιτεί ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και συχνά γίνονται οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες.

Tip: Αν έχεις Παρθένο φίλο ή σύντροφο, δώσε του χρόνο να οργανώσει τα πράγματα όπως εκείνος θέλει… διαφορετικά θα σε δει να κάνεις λάθος ακόμα και το βήμα σου!

2. Αιγόκερως – Ο στρατηγικός της οργάνωσης

Ο Αιγόκερως συνδυάζει πειθαρχία και λογική σκέψη, κάτι που τον κάνει να λατρεύει τα συστήματα και την τάξη.

Δεν αφήνει ποτέ κάτι στην τύχη του και προγραμματίζει ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι, όλα έχουν ένα λογικό σύστημα και μια ιεραρχία.

Ο Αιγόκερως δεν βλέπει την οργάνωση ως βαρετή υποχρέωση, αλλά ως τρόπο ζωής και μέσο για να φτάσει στην επιτυχία.

Tip: Μην επιχειρήσεις να αμφισβητήσεις το πλάνο ενός Αιγόκερου, θα το πάρει προσωπικά!

3. Σκορπιός – Ο μυστικός ψυχαναγκαστικός

Ο Σκορπιός δεν φαίνεται πάντα ως ο οργανωτικός τύπος, αλλά πίστεψέ μας, η εσωτερική του τάξη είναι ακριβής και αμείλικτη.

Στη ζωή του, όλα έχουν νόημα και σκοπό, από τις σχέσεις του μέχρι το πιο μικρό αντικείμενο στο σπίτι.

Όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, ο Σκορπιός μπορεί να γίνει εμμονικός μέχρι να επαναφέρει την ισορροπία.

Η έντονη προσωπικότητά του συνδυάζεται με έναν εσωτερικό έλεγχο που σπάνια αποκαλύπτεται στους γύρω.

Tip: Μην μπεις στον χώρο ενός Σκορπιού χωρίς να ακολουθήσεις τους… κρυφούς κανόνες του, αλλιώς θα νιώσεις την ψυχαναγκαστική πλευρά του σε πλήρη δράση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση

Δες κι αυτό…