Πορτρέτο του Muhammad Ali δια χειρός Andy Warhol γράφει ιστορία

Το έργο που αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη λίγα μέτρα από το σημείο όπου ο θρυλικός πυγμάχος καθιερώθηκε το 1964 ως παγκόσμιο φαινόμενο πωλήθηκε για 18 εκατ. δολάρια

Η μνήμη του Muhammad Ali παραμένει εξαιρετικά ζωντανή, όπως απέδειξε η εντυπωσιακή πώληση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα του. Στην ειδική avant-première του Art Basel Miami Beach, ένα πορτρέτο του θρυλικού πυγμάχου, φιλοτεχνημένο από τον Andy Warhol το 1977 και αφιερωμένο προσωπικά στον ίδιο, πουλήθηκε σε δημοπρασία από τη γκαλερί Lévy Gorvy Dayan σε ιδιώτη συλλέκτη έναντι 18 εκατ. δολαρίων. Το έργο ανήκε παλαιότερα στον Richard L. Weisman, στενό φίλο του Muhammad Ali, ο οποίος είχε παραγγείλει στον Andy Warhol τη διάσημη σειρά «Athletes» το 1977. Στη σειρά αυτή απεικονίζονται επίσης σπουδαίες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως οι Kareem Abdul-Jabbar, Chris Evert, Rod Gilbert και O.J. Simpson. Το συγκεκριμένο πορτρέτο φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια στο Miami Beach Convention Center, σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου η θρυλική σταδιοδρομία του Ali κορυφώθηκε το 1964. Εκεί, τον Φεβρουάριο του 1964, ο Muhammad Ali, γνωστός τότε ως Cassius Clay, σημείωσε έναν από τους σημαντικότερους θριάμβους της καριέρας του όταν νίκησε με νοκ άουτ τον Sonny Liston σε ηλικία μόλις 22 ετών. Το Miami Beach Convention Center περιγράφει τον αγώνα ως «μια σύγκρουση προσωπικοτήτων και ένα θέαμα έντονα πολιτικού χαρακτήρα, στο αποκορύφωμα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα».

Ο Andy Warhol δημιούργησε το πορτρέτο του Muhammad Ali 13 χρόνια μετά την ιστορική εκείνη αναμέτρηση που μετέτρεψε τον πυγμάχο από αουτσάιντερ σε παγκόσμιο σύμβολο. Η γκαλερί Lévy Gorvy Dayan φέρεται ότι προβληματίστηκε για μήνες ως προς το αν θα το προωθούσε σε δημοπρασία, αν θα το διέθετε σε ιδιωτική πώληση ή αν θα το παρουσίαζε σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση τέχνης. Τελικά, επέλεξε την έκθεση στο Art Basel Miami Beach ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εύπορων επισκεπτών και συλλεκτών που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Η επιλογή αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Το έργο προσέλκυσε πλήθος ενδιαφερομένων, αλλά και επισκεπτών που επιθυμούσαν να το θαυμάσουν από κοντά. Ανάμεσά τους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, όπως ο Benedict Taschen, κορυφαίος συλλέκτης σύγχρονης τέχνης και συγγραφέας πολλών μελετών για τον Muhammad Ali. Στο πλήθος παρευρέθηκαν επίσης ο γιος του, Muhammad Ali Jr., καθώς και ο θετός του γιος Assad Ali, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό συναισθηματικό φορτίο γύρω από την παρουσία του έργου.

Η πώληση του πορτρέτου αναδεικνύει όχι μόνο τη διαχρονική εμπορική δύναμη του Andy Warhol, αλλά και το αμείωτο ενδιαφέρον για τον Muhammad Ali, μια μορφή που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού για να αγγίξει τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής και της πολιτισμικής ιστορίας. Το έργο συνεχίζει έτσι το ταξίδι του, πλέον στη συλλογή ενός νέου ιδιοκτήτη, διατηρώντας ζωντανή την αύρα ενός ανθρώπου που σημάδεψε ανεξίτηλα τον 20ό αιώνα.

