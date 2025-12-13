MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Τέχνες 13.12.2025

Πορτρέτο του Muhammad Ali δια χειρός Andy Warhol γράφει ιστορία

Το έργο που αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη λίγα μέτρα από το σημείο όπου ο θρυλικός πυγμάχος καθιερώθηκε το 1964 ως παγκόσμιο φαινόμενο πωλήθηκε για 18 εκατ. δολάρια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η μνήμη του Muhammad Ali παραμένει εξαιρετικά ζωντανή, όπως απέδειξε η εντυπωσιακή πώληση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα του. Στην ειδική avant-première του Art Basel Miami Beach, ένα πορτρέτο του θρυλικού πυγμάχου, φιλοτεχνημένο από τον Andy Warhol το 1977 και αφιερωμένο προσωπικά στον ίδιο, πουλήθηκε σε δημοπρασία από τη γκαλερί Lévy Gorvy Dayan σε ιδιώτη συλλέκτη έναντι 18 εκατ. δολαρίων. Το έργο ανήκε παλαιότερα στον Richard L. Weisman, στενό φίλο του Muhammad Ali, ο οποίος είχε παραγγείλει στον Andy Warhol τη διάσημη σειρά «Athletes» το 1977. Στη σειρά αυτή απεικονίζονται επίσης σπουδαίες μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως οι Kareem Abdul-Jabbar, Chris Evert, Rod Gilbert και O.J. Simpson. Το συγκεκριμένο πορτρέτο φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια στο Miami Beach Convention Center, σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου η θρυλική σταδιοδρομία του Ali κορυφώθηκε το 1964. Εκεί, τον Φεβρουάριο του 1964, ο Muhammad Ali, γνωστός τότε ως Cassius Clay, σημείωσε έναν από τους σημαντικότερους θριάμβους της καριέρας του όταν νίκησε με νοκ άουτ τον Sonny Liston σε ηλικία μόλις 22 ετών. Το Miami Beach Convention Center περιγράφει τον αγώνα ως «μια σύγκρουση προσωπικοτήτων και ένα θέαμα έντονα πολιτικού χαρακτήρα, στο αποκορύφωμα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα».

 

Πηγή: www.christies.com

Διάβασε επίσης: Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο

Ο Andy Warhol δημιούργησε το πορτρέτο του Muhammad Ali 13 χρόνια μετά την ιστορική εκείνη αναμέτρηση που μετέτρεψε τον πυγμάχο από αουτσάιντερ σε παγκόσμιο σύμβολο. Η γκαλερί Lévy Gorvy Dayan φέρεται ότι προβληματίστηκε για μήνες ως προς το αν θα το προωθούσε σε δημοπρασία, αν θα το διέθετε σε ιδιωτική πώληση ή αν θα το παρουσίαζε σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση τέχνης. Τελικά, επέλεξε την έκθεση στο Art Basel Miami Beach ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εύπορων επισκεπτών και συλλεκτών που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Η επιλογή αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Το έργο προσέλκυσε πλήθος ενδιαφερομένων, αλλά και επισκεπτών που επιθυμούσαν να το θαυμάσουν από κοντά. Ανάμεσά τους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, όπως ο Benedict Taschen, κορυφαίος συλλέκτης σύγχρονης τέχνης και συγγραφέας πολλών μελετών για τον Muhammad Ali. Στο πλήθος παρευρέθηκαν επίσης ο γιος του, Muhammad Ali Jr., καθώς και ο θετός του γιος Assad Ali, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό συναισθηματικό φορτίο γύρω από την παρουσία του έργου.

Το κέρινο ομοίωμα του Muhammad Ali στο Μουσείο Kέρινων Ομοιωμάτων Madame Tussauds του Λονδίνου. www.wikipedia.org

Η πώληση του πορτρέτου αναδεικνύει όχι μόνο τη διαχρονική εμπορική δύναμη του Andy Warhol, αλλά και το αμείωτο ενδιαφέρον για τον Muhammad Ali, μια μορφή που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού για να αγγίξει τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής και της πολιτισμικής ιστορίας. Το έργο συνεχίζει έτσι το ταξίδι του, πλέον στη συλλογή ενός νέου ιδιοκτήτη, διατηρώντας ζωντανή την αύρα ενός ανθρώπου που σημάδεψε ανεξίτηλα τον 20ό αιώνα.

Διάβασε επίσης: Η κιθάρα που έκανε τον Eddie Van Halen θρύλο πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Andy Warhol Muhammad Ali Δημοπρασία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυπνία τέλος: Πες ένα συγκεκριμένο γράμμα και αποκοιμήσου σε λιγότερο από 1 λεπτό

Αυπνία τέλος: Πες ένα συγκεκριμένο γράμμα και αποκοιμήσου σε λιγότερο από 1 λεπτό

12.12.2025
Επόμενο
Social Butterfly: Τα 3+1 ζώδια που ζουν για τα πάρτι και τις βόλτες

Social Butterfly: Τα 3+1 ζώδια που ζουν για τα πάρτι και τις βόλτες

13.12.2025

Δες επίσης

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ
City Guide

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

12.12.2025
Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!
City Guide

Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!

12.12.2025
Picasso του 1 εκατομμυρίου δίνεται 100 ευρώ για καλό σκοπό
City Guide

Picasso του 1 εκατομμυρίου δίνεται 100 ευρώ για καλό σκοπό

11.12.2025
Sophie Kinsella: Πέθανε η συγγραφέας των best seller «Shopaholic»
City Guide

Sophie Kinsella: Πέθανε η συγγραφέας των best seller «Shopaholic»

11.12.2025
Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!
City Guide

Ο Moby στην Πλατεία Νερού τον Ιούλιο στο Release Athens 2026!

11.12.2025
Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
EVENTS

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11.12.2025
Χριστούγεννα στην πόλη: 5 τρόποι να νιώσεις τη μαγεία των γιορτών σαν να είσαι στο εξωτερικό
City Guide

Χριστούγεννα στην πόλη: 5 τρόποι να νιώσεις τη μαγεία των γιορτών σαν να είσαι στο εξωτερικό

10.12.2025
Book of Days: A Memoir in Moments: Έρχονται τα απομνημονεύματα του Eric Dane το 2026
City Guide

Book of Days: A Memoir in Moments: Έρχονται τα απομνημονεύματα του Eric Dane το 2026

09.12.2025
Νέα ημερομηνία για το street party του Μουσείου Μαρία Κάλλας
City Guide

Νέα ημερομηνία για το street party του Μουσείου Μαρία Κάλλας

09.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη