Fashion 16.12.2025

Η συλλογή «Unforgettable» της Βάσιας Κωσταρά κάνει τα Χριστούγεννα μια δήλωση γυναικείας δύναμης

klelia_andriolatou
Η Κλέλια Ανδριολάτου πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο βίντεο της νέας συλλογής Vassia Kostara, όπου ο χορός συναντά τη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια για την συλλογή «Unforgettable» του fashion brand της Βάσιας Κωσταρά είναι ωδή στη γυναικεία δύναμη. Το βίντεο θυμίζει αρκετά σε μια μικρού μήκους ταινία που μεταδίδει το πνεύμα των ημερών μέσα από πλάνα με χιονισμένα, τραπέζια γεμάτα νόστιμα φαγητά και γλυκά, και φυσικά τον έντονο χαρακτήρα του κόκκινου και της παγιέτας.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανήκει ξανά στη μούσα και στενή φίλη της, Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία, μέσα από την κίνηση του σώματος και τη συνειδητά αντισυμβατική της στάση, μετατρέπει τα Χριστούγεννα σε μια προσωπική εμπειρία ελευθερίας, ρυθμού και έκφρασης. Στο βίντεο τη βλέπουμε να διασχίζει όλο το φάσμα των συναισθημάτων, βιώνοντας τις «χαρούμενες» ημέρες των γιορτών με ένταση, ειρωνεία και αυθεντικότητα.

vassia_kostara_klelia_andriolatou
https://www.instagram.com/vassia_kostara/

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι το καπέλο είναι μόνο για το καλοκαίρι; 3 σχέδια που θα αγαπήσεις αυτόν τον χειμώνα

Στο πρώτο πλάνο, με νευρική ενέργεια και αποφασιστικό βλέμμα, σηκώνεται από το ασφυκτικά προβλέψιμο οικογενειακό τραπέζι και απομακρύνεται βιαστικά προς το δωμάτιό της. Φορά μια κατακόκκινη τουαλέτα με λεπτομέρειες από παγιέτες, που αγκαλιάζει το σώμα της και αναδεικνύει τη γυμνασμένη της πλάτη. Λίγο αργότερα, τη βλέπουμε να καταφεύγει στο μπαλκόνι, να φωνάζει και να απελευθερώνεται, ντυμένη πλέον μόνο με ένα χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο πλεκτό πουλόβερ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φιλμ, αλλάζει ρόλους και διαθέσεις. Πηγαίνει σε αδιάφορα ραντεβού φορώντας ένα κυπαρισσί βελούδινο φόρεμα, χορεύει και ξεσπά στα παγωμένα τοπία του χειμώνα με ψηλές κάλτσες και σκούρο πράσινο παλτό με γούνα, εμφανίζεται σε μπαρ με μίνι φορέματα διακοσμημένα με χρυσές λεπτομέρειες και, σε μια από τις πιο εκρηκτικές στιγμές, μοιάζει έτοιμη να βάλει «φωτιά» στη σκηνή με ένα ολόχρυσο σύνολο από κολάν και τοπ.

Η κορύφωση έρχεται με έναν ακατέργαστο, δυναμικό χορό στη μέση του δρόμου, όπου η Κλέλια Ανδριολάτου, τυλιγμένη σε μια μπορντό oversized γούνα και φορώντας ένα χρυσό κορμάκι, παραδίδεται ολοκληρωτικά στον ρυθμό, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε προσωπική σκηνή ελευθερίας και έκφρασης.

Διάβασε επίσης: Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks

Fashion Vassia Kostara Κλέλια Ανδριολάτου
