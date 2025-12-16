MadWalk 2025 Mega
Υγεία 16.12.2025

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αν και στη χώρα μας το συγκεκριμένο υποστέλεχος δεν έχει ακόμη επικρατήσει, τα διεθνή δεδομένα λειτουργούν ως προειδοποίηση, καθώς ο υποκλάδος «Κ», που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στη Μεγάλη Βρετανία έχει συνδεθεί με βαρύτερη κλινική εικόνα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έναν χειμώνα αυξημένων πιέσεων για τα συστήματα υγείας προδιαγράφουν οι ειδικοί, καθώς η εποχική γρίπη επανέρχεται νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται ένα υποστέλεχος της γρίπης τύπου Α, γνωστό ως H3N2 και ειδικότερα ο γενετικός του κλάδος «Κ», ο οποίος ευθύνεται για σοβαρότερες νοσήσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του αγγλοσαξονικού κόσμου.

Αν και στη χώρα μας το συγκεκριμένο υποστέλεχος δεν έχει ακόμη επικρατήσει, τα διεθνή δεδομένα λειτουργούν ως προειδοποίηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η γρίπη H3N2 έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Παράλληλα, αυξημένη κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

www.freepik.com

Τι είναι το H3N2 και γιατί προβληματίζει

Το H3N2 αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της γρίπης τύπου Α που κυκλοφορούν διεθνώς. Ο υποκλάδος «Κ», που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στη Μεγάλη Βρετανία σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχει συνδεθεί με βαρύτερη κλινική εικόνα, ιδίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας. Η λοίμωξη από H3N2 δεν διαφέρει ουσιαστικά από την κλασική εικόνα της εποχικής γρίπης, ωστόσο χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη. Η έντονη εξάντληση αποτελεί βασικό γνώρισμα και συχνά βοηθά στη διάκριση από το κοινό κρυολόγημα.

Στα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνονται ουψηλός πυρετός, ο βήχας και η καταρροή,, οι μυϊκοί πόνοι και ο πονοκέφαλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία ή διάρροια. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, στις οποίες συγκαταλέγονται μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, έγκυες γυναίκες και άτομα με χρόνιες παθήσεις ή μειωμένη άμυνα του οργανισμού.

www.freepik.com

Γιατί η φετινή έξαρση είναι εντονότερη

Οι ειδικοί αποδίδουν τη φετινή αυξημένη δραστηριότητα της γρίπης σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η πρώιμη έναρξη της περιόδου έδωσε στον ιό περισσότερο χρόνο να εξαπλωθεί, ενώ η περιορισμένη έκθεση του πληθυσμού στα προηγούμενα χρόνια –ιδίως των παιδιών– άφησε μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων χωρίς επαρκή ανοσία. Επιπλέον, το H3N2 φαίνεται να έχει υποστεί μεταλλάξεις που το διαφοροποιούν από παλαιότερες εκδοχές, γεγονός που μπορεί να μειώνει την προστασία από προηγούμενες λοιμώξεις ή ακόμη και από το εμβόλιο. Οι καιρικές συνθήκες, η παραμονή σε κλειστούς χώρους και οι αυξημένες κοινωνικές επαφές ευνοούν επίσης τη μετάδοση.

www.freepik.com

Πόσο μας καλύπτει το εμβόλιο

Παρότι το φετινό εμβόλιο δεν εγγυάται πλήρη αποτροπή της μόλυνσης, οι γιατροί τονίζουν ότι παραμένει το ισχυρότερο διαθέσιμο όπλο. Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σοβαρής νόσησης, επιπλοκών και ανάγκης νοσηλείας, ειδικά για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Οι ειδικοί συνιστούν έγκαιρο εμβολιασμό, τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και άμεση επικοινωνία με γιατρό σε περίπτωση έντονων ή παρατεταμένων συμπτωμάτων.

Καθώς η γρίπη δείχνει φέτος πιο «επιθετικό» πρόσωπο, η επαγρύπνηση και η πρόληψη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

