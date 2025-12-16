MadWalk 2025 Mega
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

Η ηθοποιός γιόρτασε με κέφι την παρουσίαση της νέας ταινίας και μοιράστηκε μοναδικές στιγμές στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με κέφι, χαμόγελα και αστείρευτη ενέργεια γιόρτασε η Κλέλια Ανδριολάτου το βράδυ της Δευτέρας, στο εντυπωσιακό πάρτι που διοργάνωσε η καλή της φίλη και επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας, Βάσια Κωσταρά. Η αφορμή δεν ήταν άλλη από την παρουσίαση της νέας μικρού μήκους ταινίας τίτλο «A not so silent night», η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του fashion brand της Βάσιας Κωσταρά και είχε ξεχωριστό κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η ίδια η σχεδιάστρια αλλά και η Κλέλια Ανδριολάτου, με τις δυο φίλες να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη τη χημεία και τη φιλία τους, σε ένα project γεμάτο στιλ, συναίσθημα και σύγχρονη αισθητική. Η παρουσίαση εξελίχθηκε σε ένα λαμπερό event, με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της showbiz, ενώ το κλίμα θύμιζε περισσότερο ξέφρενο πάρτι παρά επίσημη προβολή.

Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

Η Κλέλια Ανδριολάτου έδειχνε να το απολαμβάνει στο έπακρο. Χαλαρή, λαμπερή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, διασκέδασε με την ψυχή της, χόρεψε, τραγούδησε και δεν σταμάτησε στιγμή να γελά και να ποζάρει με φίλους και συνεργάτες. Όπως ήταν φυσικό, τα social media πήραν κυριολεκτικά «φωτιά», αφού τόσο η ίδια όσο και οι παρευρισκόμενοι ανέβασαν δεκάδες stories, βίντεο και φωτογραφίες από τη βραδιά.

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η γνωστή ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τη μουσική, να χορεύει ανέμελα και να ζει τη στιγμή, αποδεικνύοντας πως όταν πρόκειται για φίλους και δημιουργικές συνεργασίες, ξέρει πώς να συνδυάζει τη δουλειά με τη διασκέδαση. Το πάρτι είχε έντονο fashion vibe, δυνατή μουσική και άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα, με τη νύχτα να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συζητημένα events των ημερών.

Η φιλία της Κλέλιας Ανδριολάτου με τη Βάσια Κωσταρά, άλλωστε, είναι γνωστή και φαίνεται πως αυτή η συνεργασία επισφραγίζει όχι μόνο την επαγγελματική τους σύμπνοια, αλλά και το κοινό τους όραμα για τη μόδα και την τέχνη.

Το «A not so silent night» δεν ήταν απλώς μια ταινία, αλλά η αφορμή για μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συναίσθημα και αυθεντική διασκέδαση.

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

