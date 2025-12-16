MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 16.12.2025

Angelina Jolie: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή από την μαστεκτομή στο εξώφυλλο του TIME France

angelina_jolie
Η Angelina Jolie μιλά στο πρώτο τεύχος του TIME France για τη μητρότητα, την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού και το ανθρωπιστικό έργο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Angelina Jolie γίνεται το κεντρικό πρόσωπο του πρώτου τεύχους του TIME France, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, εγκαινιάζοντας τη γαλλική έκδοση του ιστορικού περιοδικού με μια εξομολογητική συνέντευξη υψηλού συμβολισμού. Η βραβευμένη ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τη ζωή της μακριά από τα φώτα, τον ρόλο της ως μητέρα, την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού και τη σταθερή της πίστη ότι η δημόσια φωνή μπορεί, και πρέπει, να έχει κοινωνικό αντίκτυπο.

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Couture», σε σκηνοθεσία Alice Winocour, εξηγεί πώς η ιστορία του φιλμ αγγίζει βαθιά προσωπικά της βιώματα. Η θεματική της ταινίας, όπως αποκαλύπτει, συνομιλεί άμεσα με το οικογενειακό της παρελθόν και με μια εμπειρία που καθόρισε τη στάση της απέναντι στη ζωή και την υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Angelina Jolie επιλέγει να εμφανιστεί φωτογραφικά αποκαλύπτοντας την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013. Η απόφασή της δεν έχει αισθητικό χαρακτήρα, αλλά ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την πρόληψη και τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, μια νόσο που εξακολουθεί να πλήττει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η δημόσια αποκάλυψη της επέμβασής της πριν από δώδεκα χρόνια δεν ήταν απλώς μια προσωπική πράξη διαφάνειας. Στη Γαλλία, η κίνησή της οδήγησε σε αύξηση των προληπτικών εξετάσεων κατά περίπου 20%, δημιουργώντας αυτό που οι ειδικοί ονόμασαν «Angelina effect», ένα φαινόμενο-ορόσημο για τη δημόσια υγεία.

%3D%3D&img_index=1

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Angelina Jolie παραμένει αφοσιωμένη στο ανθρωπιστικό της έργο. Μέσα από οργανισμούς όπως το Kids in Need of Defense (KIND), το Maddox Foundation και το Atelier Jolie, αλλά και μέσω της πολυετούς συνεργασίας της με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου υπηρέτησε και ως ειδική απεσταλμένη, συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά υπέρ των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Στη συνέντευξή της στο TIME France, ξεκαθαρίζει ότι η ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια δεν επιβάλλεται «απ’ έξω», αλλά χτίζεται με σεβασμό στην τοπική γνώση, την αυτονομία και τις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων.

angelina_jolie
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με έμφαση στην πρόληψη, υπενθυμίζοντας ότι στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο με τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο. Η ετήσια ιατρική παρακολούθηση, τα οργανωμένα προγράμματα ελέγχου για γυναίκες 50–74 ετών και η αυτοεξέταση αναδεικνύονται ως βασικά εργαλεία ζωής.

Η Angelina Jolie δεν εμφανίζεται απλώς ως εξώφυλλο. Εμφανίζεται ως φωνή ευθύνης, μια γυναίκα που μετατρέπει την προσωπική της ιστορία σε συλλογικό μήνυμα δύναμης.

Διάβασε επίσης: Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANGELINA JOLIE celebrity
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

16.12.2025
Επόμενο
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

16.12.2025

Δες επίσης

Κατερίνα Καινούργιου: Τα videos με τις φορές που έχει αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Τα videos με τις φορές που έχει αναφερθεί στην εγκυμοσύνη της

16.12.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος και αισθησιακός χορός στο πάρτι της Βάσιας Κωσταρά (video)

16.12.2025
Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Celeb News

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

15.12.2025
Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)
Celeb News

Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)

15.12.2025
Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη
Celeb News

Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

15.12.2025
Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»
Celeb News

Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

15.12.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

15.12.2025
Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»

15.12.2025
Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ
Celeb News

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη