Angelina Jolie: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή από την μαστεκτομή στο εξώφυλλο του TIME France

Η Angelina Jolie μιλά στο πρώτο τεύχος του TIME France για τη μητρότητα, την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού και το ανθρωπιστικό έργο

Η Angelina Jolie γίνεται το κεντρικό πρόσωπο του πρώτου τεύχους του TIME France, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, εγκαινιάζοντας τη γαλλική έκδοση του ιστορικού περιοδικού με μια εξομολογητική συνέντευξη υψηλού συμβολισμού. Η βραβευμένη ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τη ζωή της μακριά από τα φώτα, τον ρόλο της ως μητέρα, την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού και τη σταθερή της πίστη ότι η δημόσια φωνή μπορεί, και πρέπει, να έχει κοινωνικό αντίκτυπο.

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Couture», σε σκηνοθεσία Alice Winocour, εξηγεί πώς η ιστορία του φιλμ αγγίζει βαθιά προσωπικά της βιώματα. Η θεματική της ταινίας, όπως αποκαλύπτει, συνομιλεί άμεσα με το οικογενειακό της παρελθόν και με μια εμπειρία που καθόρισε τη στάση της απέναντι στη ζωή και την υγεία.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Angelina Jolie επιλέγει να εμφανιστεί φωτογραφικά αποκαλύπτοντας την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013. Η απόφασή της δεν έχει αισθητικό χαρακτήρα, αλλά ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από την πρόληψη και τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, μια νόσο που εξακολουθεί να πλήττει εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η δημόσια αποκάλυψη της επέμβασής της πριν από δώδεκα χρόνια δεν ήταν απλώς μια προσωπική πράξη διαφάνειας. Στη Γαλλία, η κίνησή της οδήγησε σε αύξηση των προληπτικών εξετάσεων κατά περίπου 20%, δημιουργώντας αυτό που οι ειδικοί ονόμασαν «Angelina effect», ένα φαινόμενο-ορόσημο για τη δημόσια υγεία.

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Angelina Jolie παραμένει αφοσιωμένη στο ανθρωπιστικό της έργο. Μέσα από οργανισμούς όπως το Kids in Need of Defense (KIND), το Maddox Foundation και το Atelier Jolie, αλλά και μέσω της πολυετούς συνεργασίας της με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου υπηρέτησε και ως ειδική απεσταλμένη, συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά υπέρ των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Στη συνέντευξή της στο TIME France, ξεκαθαρίζει ότι η ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια δεν επιβάλλεται «απ’ έξω», αλλά χτίζεται με σεβασμό στην τοπική γνώση, την αυτονομία και τις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με έμφαση στην πρόληψη, υπενθυμίζοντας ότι στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο με τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο. Η ετήσια ιατρική παρακολούθηση, τα οργανωμένα προγράμματα ελέγχου για γυναίκες 50–74 ετών και η αυτοεξέταση αναδεικνύονται ως βασικά εργαλεία ζωής.

Η Angelina Jolie δεν εμφανίζεται απλώς ως εξώφυλλο. Εμφανίζεται ως φωνή ευθύνης, μια γυναίκα που μετατρέπει την προσωπική της ιστορία σε συλλογικό μήνυμα δύναμης.

