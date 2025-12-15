MadWalk 2025 Mega
Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας τίμησε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο με μια προσωπική πράξη μνήμης και ελπίδας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kate Middleton άφησε ένα βαθιά συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση αφιερωμένη σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο, κατά τη διάρκεια μιας διακριτικής επίσκεψης στο Ever After Garden στο Λονδίνο. Η κίνηση της πριγκίπισσας της Ουαλίας ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον προσωπικό και ουσιαστικό δεσμό της με την υποστήριξη των ανθρώπων που δοκιμάζονται από τη νόσο. Η Kate Middleton, 43 ετών, μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή της μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram. Το Ever After Garden αποτελεί έναν εποχιακό υπαίθριο χώρο που συγκεντρώνει χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity και λειτουργεί ως τόπος μνήμης και συλλογικής ελπίδας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Kate Middleton έγραψε «Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στο Ever After Garden, το οποίο συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας πόρους για το Royal Marsden Cancer Charity. Κάθε λουλούδι, κάθε φως, είναι μια ανάμνηση που μας ενώνει και μια λάμψη κοινής αγάπης, μνήμης και ελπίδας», υπογράφοντας με το αρχικό γράμμα του ονόματός της «C». ρος το τέλος του βίντεο, αποκαλύπτεται ένα μικρό χειρόγραφο σημείωμα κρυμμένο στο γρασίδι του κήπου. Το μήνυμα αναγράφει «Στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο C», αποτελώντας έναν λιτό αλλά ισχυρό φόρο τιμής προς τα θύματα της ασθένειας.

Διάβασε επίσης: «Εκλεψε» την παράσταση η πριγκίπισσα Κέιτ σε επίσημο δείπνο με τιάρα με 2.600 διαμάντια

Το Ever After Garden εντυπωσιάζει με περισσότερα από 30.000 φωτιζόμενα λευκά τριαντάφυλλα και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Anya Hindmarch, τη συγγραφέα Camilla Morton και το Royal Marsden Cancer Charity. Από το 2019 μέχρι σήμερα, ο χώρος έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.600.000 δολάρια για το Royal Marsden NHS Foundation Trust, ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιανουάριο, η Kate Middleton και ο σύζυγός της Prince William ανέλαβαν από κοινού τον ρόλο των προστατών του Royal Marsden NHS Foundation Trust. Ο οργανισμός έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς η Kate Middleton έλαβε εκεί τη θεραπεία της μετά τη διάγνωση καρκίνου, την οποία ανακοίνωσε δημόσια τον Μάρτιο του 2024. Η ίδια γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Royal Marsden Cancer Charity ανέφερε ότι το μήνυμα της Kate Middleton τον τελευταίο χρόνο χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και ελπίδα, τονίζοντας πως η στήριξή της πηγάζει από βαθιά ενσυναίσθηση προς όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δοκιμασίες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η βασιλική υποστήριξη συνεχίζει μια μακρά παράδοση, καθώς ο πρίγκιπας William κατέχει τον ρόλο του προέδρου του οργανισμού από το 2007, θέση που είχε προηγουμένως η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Διάβασε επίσης: Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

