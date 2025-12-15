Δούκισσα Νομικού: Η 10λεπτη προπόνηση που κάνει καθημερινά – To video με τις 5 ασκήσεις που την κρατούν πάντα fit

Η Δούκισσα Νομικού αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη mini ρουτίνα γυμναστικής που ακολουθεί καθημερινά και τη βοηθά να διατηρείται σε φόρμα. Στο σύντομο βίντεο που ανέβασε, παρουσιάζει 5 βασικές ασκήσεις που ενεργοποιούν ολόκληρο το σώμα και μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωρίς εξοπλισμό γυμναστηρίου, ιδανικό για το σπίτι, που δίνει έμφαση στη συνέπεια και όχι στη διάρκεια.

Η ίδια επισημαίνει πως αυτή η προπόνηση είναι το «μυστικό» της για να αισθάνεται δυνατή, γεμάτη ενέργεια και σε ισορροπία στην καθημερινότητά της. Ένα workout απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό, που δεν αφήνει περιθώρια για δικαιολογίες. Στη λεζάντα του post έγραψε χαρακτηριστικά πως οι followers της το ζητούσαν εδώ και καιρό, καλώντας τους να αποθηκεύσουν το βίντεο, να το δοκιμάσουν και να το εντάξουν στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Οι 5 ασκήσεις που περιλαμβάνει η 10λεπτη προπόνηση της Δούκισσας Νομικού

Πλάγια κάμψη κορμού με βάρος

Η συγκεκριμένη άσκηση εκτελείται σε όρθια στάση και στοχεύει στη γράμμωση της μέσης. Κρατάς έναν αλτήρα ή οποιοδήποτε βάρος στο ένα χέρι, με τα πόδια σταθερά ανοιχτά όσο οι ώμοι. Ο κορμός παραμένει ευθυτενής και η κίνηση γίνεται μόνο πλαγίως. Γέρνεις αργά προς τη μεριά του βάρους και επιστρέφεις ελεγχόμενα στην αρχική θέση, ενεργοποιώντας τους πλάγιους κοιλιακούς. Αφού ολοκληρώσεις τις επαναλήψεις, αλλάζεις πλευρά.

Τρικέφαλοι με μονό αλτήρα πάνω από το κεφάλι

Η άσκηση αυτή δυναμώνει το πίσω μέρος του χεριού. Ο αλτήρας σηκώνεται ψηλά, με τον αγκώνα λυγισμένο κοντά στο κεφάλι. Κατεβάζεις αργά το βάρος πίσω από το κεφάλι και στη συνέχεια τεντώνεις ξανά το χέρι προς τα πάνω, κρατώντας τον κορμό ακίνητο. Η κίνηση πρέπει να είναι σταθερή και ελεγχόμενη, χωρίς «κλεψίματα».

Καθίσματα Bulgarian με ένα πόδι

Για αυτή την άσκηση χρειάζεσαι μια καρέκλα ή έναν πάγκο. Το ένα πόδι τοποθετείται πίσω, ενώ το μπροστινό στηρίζει όλο το βάρος του σώματος. Λυγίζεις το μπροστινό γόνατο, κατεβάζοντας τον κορμό προς τα κάτω, και πιέζεις τη φτέρνα για να επιστρέψεις όρθια. Πρόκειται για εξαιρετική άσκηση ενδυνάμωσης για γλουτούς και μηρούς, που απαιτεί ισορροπία και σωστή στάση σώματος.

Εναλλασσόμενα ψαλιδάκια κοιλιακών

Ξαπλωμένη ανάσκελα, με τη μέση κολλημένη στο έδαφος, σηκώνεις τα πόδια τεντωμένα λίγο πάνω από το πάτωμα. Από εκεί ξεκινάς εναλλασσόμενες κινήσεις πάνω-κάτω, σαν ψαλίδι. Η κοιλιακή χώρα παραμένει συνεχώς ενεργή και οι κινήσεις γίνονται αργά, χωρίς φόρα, ώστε να δουλεύουν σωστά οι κάτω κοιλιακοί.

Push ups με στήριξη στα γόνατα

Μια πιο προσιτή εκδοχή των κλασικών push ups. Τα γόνατα ακουμπούν στο έδαφος, οι παλάμες βρίσκονται ελαφρώς πιο ανοιχτά από τους ώμους και το σώμα σχηματίζει ευθεία γραμμή. Λυγίζεις τους αγκώνες, κατεβάζοντας το στήθος χαμηλά, και πιέζεις ξανά προς τα πάνω. Η άσκηση ενεργοποιεί στήθος, ώμους και χέρια, ενώ παράλληλα δουλεύει και τον κορμό.

