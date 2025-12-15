MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 15.12.2025

Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)

Η ανάρτηση του τραγουδιστή από το ταξίδι τους σε μια από τις πιο Χριστουγεννιάτικες πόλεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια μικρή παύση από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να κάνουν ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, επιλέγοντας έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της Ευρώπης για το τριήμερο ταξίδι τους. Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην Πράγα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή του, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε ο τραγουδιστής στα social media.

Το βίντεο λειτουργεί σαν ένα μικρό ημερολόγιο ταξιδιού, γεμάτο εικόνες, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, αποτυπώνοντας τη χαλαρή και ρομαντική πλευρά του ζευγαριού μακριά από τα φώτα της σκηνής.

Γαρμπή Σχοινάς
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Διάβασε επίσης: Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

Στα πλάνα που δημοσίευσε ο Διονύσης Σχοινάς, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις βόλτες του στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να εξερευνά ιστορικά σημεία της πόλης. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, με την Καίτη Γαρμπή να ποζάρει χαμογελαστή και τον τραγουδιστή να καταγράφει τις στιγμές με χιούμορ και διάθεση. Από καφέ σε παραδοσιακά μαγαζιά μέχρι βραδινές βόλτες με φόντο τα φωτισμένα κτίρια, το ταξίδι τους θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό, ιδανικό για μια σύντομη αλλά ουσιαστική απόδραση.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Παρότι μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας, συνεχίζουν να δείχνουν πως η συντροφικότητα και η διάθεση για κοινές εμπειρίες παραμένουν βασικά στοιχεία της σχέσης τους.

Το τριήμερο στην Πράγα φαίνεται πως τους έδωσε την ευκαιρία να αποφορτιστούν, να απολαύσουν τον χρόνο τους χωρίς πρόγραμμα και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις, μακριά από πρόβες, εμφανίσεις και υποχρεώσεις. Η ανάρτηση του τραγουδιστή δεν άργησε να συγκεντρώσει θετικά σχόλια και likes, με τους followers να σχολιάζουν τη χημεία του ζευγαριού και τη φυσικότητα με την οποία μοιράζονται τις στιγμές τους.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Χωρίς υπερβολές και στημένες εικόνες, το βίντεο αποπνέει αυθεντικότητα και δείχνει δύο ανθρώπους που απολαμβάνουν απλά πράγματα: ένα ταξίδι, μια βόλτα, μια όμορφη πόλη. Μετά το σύντομο ταξίδι τους στην Πράγα, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή επιστρέφουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχοντας όμως «γεμίσει μπαταρίες». Άλλωστε, όπως δείχνει και το βίντεο, οι μικρές αποδράσεις είναι συχνά αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ζευγάρια ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ ταξίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

15.12.2025
Επόμενο
Δούκισσα Νομικού: Η 10λεπτη προπόνηση που κάνει καθημερινά – To video με τις 5 ασκήσεις που την κρατούν πάντα fit

Δούκισσα Νομικού: Η 10λεπτη προπόνηση που κάνει καθημερινά – To video με τις 5 ασκήσεις που την κρατούν πάντα fit

15.12.2025

Δες επίσης

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Celeb News

Το συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα της Kate Middleton για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

15.12.2025
Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη
Celeb News

Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

15.12.2025
Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»
Celeb News

Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

15.12.2025
Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα
Celeb News

Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

15.12.2025
Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»
Celeb News

Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για την ανεπιτυχή προσπάθεια μονογονεϊκής οικογένειας – «Το κράτος δεν με βοήθησε»

15.12.2025
Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ
Celeb News

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά από έλεγχο αλκοτέστ

15.12.2025
Νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του
Celeb News

Νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του

15.12.2025
5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών 
Celeb News

5,3 δις. δολάρια έβγαλαν απατεώνες από ψεύτικους λογαριασμούς καλλιτεχνών 

13.12.2025
Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση
Celeb News

Η Βίκυ Καγιά εξομολογείται τον λόγο που έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την τηλεόραση

12.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη