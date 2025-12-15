Ρομαντική απόδραση στην Πράγα για τον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή (video)

Η ανάρτηση του τραγουδιστή από το ταξίδι τους σε μια από τις πιο Χριστουγεννιάτικες πόλεις

Μια μικρή παύση από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να κάνουν ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, επιλέγοντας έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της Ευρώπης για το τριήμερο ταξίδι τους. Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στην Πράγα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή του, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανέβασε ο τραγουδιστής στα social media.

Το βίντεο λειτουργεί σαν ένα μικρό ημερολόγιο ταξιδιού, γεμάτο εικόνες, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, αποτυπώνοντας τη χαλαρή και ρομαντική πλευρά του ζευγαριού μακριά από τα φώτα της σκηνής.

Διάβασε επίσης: Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

Στα πλάνα που δημοσίευσε ο Διονύσης Σχοινάς, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις βόλτες του στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να εξερευνά ιστορικά σημεία της πόλης. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, με την Καίτη Γαρμπή να ποζάρει χαμογελαστή και τον τραγουδιστή να καταγράφει τις στιγμές με χιούμορ και διάθεση. Από καφέ σε παραδοσιακά μαγαζιά μέχρι βραδινές βόλτες με φόντο τα φωτισμένα κτίρια, το ταξίδι τους θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό, ιδανικό για μια σύντομη αλλά ουσιαστική απόδραση.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Παρότι μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας, συνεχίζουν να δείχνουν πως η συντροφικότητα και η διάθεση για κοινές εμπειρίες παραμένουν βασικά στοιχεία της σχέσης τους.

Το τριήμερο στην Πράγα φαίνεται πως τους έδωσε την ευκαιρία να αποφορτιστούν, να απολαύσουν τον χρόνο τους χωρίς πρόγραμμα και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις, μακριά από πρόβες, εμφανίσεις και υποχρεώσεις. Η ανάρτηση του τραγουδιστή δεν άργησε να συγκεντρώσει θετικά σχόλια και likes, με τους followers να σχολιάζουν τη χημεία του ζευγαριού και τη φυσικότητα με την οποία μοιράζονται τις στιγμές τους.

Χωρίς υπερβολές και στημένες εικόνες, το βίντεο αποπνέει αυθεντικότητα και δείχνει δύο ανθρώπους που απολαμβάνουν απλά πράγματα: ένα ταξίδι, μια βόλτα, μια όμορφη πόλη. Μετά το σύντομο ταξίδι τους στην Πράγα, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή επιστρέφουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχοντας όμως «γεμίσει μπαταρίες». Άλλωστε, όπως δείχνει και το βίντεο, οι μικρές αποδράσεις είναι συχνά αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Λιόλιου αποκαλύπτει τα βήματα της προετοιμασίας της λίγο πριν ανέβει στην πίστα

Δες κι αυτό…