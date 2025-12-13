Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του νέου θεσμού MadWalk of Fame, σε μια συγκινητική στιγμή

Η Καλλιόπη Καρβούνη, γνωστή διεθνώς ως Calliope, συγκαταλέγεται στις πιο εμβληματικές Ελληνίδες φωτογράφους, με περισσότερα από 20 χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο της μόδας, των editorial πορτρέτων και των διεθνών καμπανιών. Μέσα από τη μοναδική της ματιά και την ικανότητά της να αποκαλύπτει την ουσία των ανθρώπων μπροστά στον φακό, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διεθνή ανάδειξη της ελληνικής δημιουργικής σκηνής.

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, η Calliope τιμήθηκε ως η πρώτη προσωπικότητα του νέου θεσμού MadWalk of Fame, ενός θεσμού αφιερωμένου σε εκείνους που έχουν αφιερώσει το έργο και τη ζωή τους στην εξέλιξη της ελληνικής μόδας. Η παρουσία της στη σκηνή, όπου την υποδέχθηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική στιγμή της βραδιάς.

Με την απονομή του βραβείου, το MadWalk γιόρτασε την πορεία, το όραμα και την επιρροή της Calliope, τιμώντας όχι μόνο το έργο της αλλά και τη βαθιά σχέση της με τον κόσμο της μόδας.

Ήταν μια στιγμή ουσιαστικής αναγνώρισης και σεβασμού προς μια δημιουργό που διαμόρφωσε την εικόνα της ελληνικής μόδας με συνέπεια, βάθος και διεθνή προοπτική.

Η βράβευση της Calliope στο MadWalk 2025 by Three Cents δεν τίμησε μόνο μια σπουδαία καριέρα, αλλά ανέδειξε και τον ρόλο των ανθρώπων που εργάζονται πίσω από τα φώτα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και την εξέλιξη της μόδας.

