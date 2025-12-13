Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο κορυφαίος performer Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή με το Λύκειο Ελληνίδων για να τιμήσει την Calliope, ερμηνεύοντας τη «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου

Το MadWalk 2025 by Three Cents έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στους ανθρώπους που σφράγισαν την ελληνική μόδα με το έργο και την αφοσίωσή τους. Σε μια βραδιά όπου η μουσική και η μόδα απέκτησαν βαθύτερο νόημα, το MadWalk of Fame ήρθε για να φωτίσει τις προσωπικότητες που βρίσκονται πίσω από τις εικόνες, τις τάσεις και τα εξώφυλλα, προσθέτοντας συγκίνηση, μνήμη και ουσία στη σκηνή της διοργάνωσης. Με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση της μουσικής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το ιδανικό έναυσμα για μια στιγμή αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την ουσία της ελληνικής μόδας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε Διονύση Σαββόπουλο έχοντας στο πλευρό του το Λύκειο Ελληνίδων, σε μια ξεχωριστή στιγμή αφιερωμένη στο πρώτο MadWalk of Fame. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με συναίσθημα και λάμψη, καθώς το MadWalk παρουσίασε για πρώτη φορά έναν θεσμό-φόρο τιμής στους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα, σε εκείνους που δεν βρέθηκαν μπροστά στα φώτα, αλλά διαμόρφωσαν την εικόνα πίσω από κάθε εξώφυλλο.

Πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame ήταν η Calliope, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς. Η φωτογράφος που, μέσα από τη ματιά, την αισθητική και τη συνέπειά της, κατέγραψε την ελληνική μόδα ως έκφραση πολιτισμού και όχι απλώς ως εικόνα, παρέλαβε το πρώτο βραβείο σε ένα act γεμάτο μουσική, ένταση και βαθύ σεβασμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγα λεπτά μετέφερε την ένταση και την αυθεντικότητα της μουσικής του στο κοινό με το τραγούδι «Θαλασσογραφία», δημιουργώντας μια στιγμή που συνδύασε τέλεια μουσική και τιμή στη μόδα.

Η σκηνή γέμισε συγκίνηση, χειροκροτήματα και μαγικές εικόνες, αφήνοντας το κοινό με μία εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του MadWalk 2025.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή αυτής της ιστορικής πρώτης βράβευσης, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία και τη σημασία του MadWalk of Fame.

Ήταν μια στιγμή-σταθμός για το MadWalk 2025 by Three Cents, όπου η μουσική, η μόδα και η ιστορία συναντήθηκαν με ουσιαστικό τρόπο. Το πρώτο MadWalk of Fame δεν τίμησε μόνο μια σπουδαία δημιουργό, αλλά ανέδειξε και όλους εκείνους που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της ελληνικής μόδας πίσω από τα φώτα, σηματοδοτώντας την αρχή ενός θεσμού που έρχεται να προσθέσει βάθος, μνήμη και ουσία στη διοργάνωση.

