Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα fashion show, λειτουργώντας ως ζωντανή πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης όπου η μόδα, η μουσική και το performance συναντιούνται με ξεκάθαρο όραμα. Σε αυτή την επετειακή βραδιά των 15 χρόνων, οι concept-driven εμφανίσεις είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, μετατρέποντας τη σκηνή σε χώρο θεατρικής αφήγησης και αισθητικής τόλμης.

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων με μια βραδιά που ξεχώρισε για τα δυνατά στιγμιότυπα, τις εκπλήξεις και τα εντυπωσιακά acts. Το μεγαλύτερο fashion–music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συνεχίζοντας να αναδεικνύει τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής μέσα από performances που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική pop κουλτούρα.

Ανάμεσα στις πιο επιβλητικές και concept-heavy εμφανίσεις της βραδιάς βρέθηκε το τριπλό act των Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan.

Η αισθητική του σχεδιαστή συναντήθηκε με τον σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο των Yucatan και τη δραματική ερμηνευτική δύναμη της Katerina Duska, συνθέτοντας ένα ενιαίο performance γεμάτο θεατρικότητα. Το αποτέλεσμα αντλούσε έμπνευση από το glam rock των ’70s, αποτυπώνοντας μια τολμηρή και ανεπιτήδευτη εκδοχή της θηλυκότητας.

Στη σκηνή, το mashup των «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)» λειτούργησε ως ηχητική ραχοκοκαλιά του act, με το επιθετικό dance στοιχείο να δίνει στο runway τον ακριβή ρυθμό που χρειαζόταν. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε απόλυτα συγχρονισμένη με τα μοντέλα, με ερμηνεία και κίνηση που έμοιαζαν να έχουν σχεδιαστεί για να συνομιλούν με τη ροή της πασαρέλας. Η παρουσία της απέκτησε ένταση, απόλυτα εναρμονισμένη με τη θεατρικότητα της συλλογής «ShowGirls» του σχεδιαστή.

Οι δημιουργίες του σχεδιαστή, γεμάτες λάμψη, όγκο και high-impact λεπτομέρειες, έδωσαν στο performance τη δική τους οπτική «έκρηξη», μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πολυεπίπεδο στιλιστικό παζλ. Η σύμπραξη μόδας και μουσικής εξελίχθηκε σε ένα αισθητικά άρτιο, ολοκληρωμένο act που θύμιζε καλλιτεχνική εγκατάσταση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια στιγμή που ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα, τη σκηνική δύναμη και την fashion-forward αφήγηση που δημιούργησε. Ένα act που έδειξε πως όταν τρία τόσο ισχυρά καλλιτεχνικά σύμπαντα συναντιούνται, η σκηνή μεταμορφώνεται, και το κοινό μεταφέρεται σε έναν κόσμο όπου το performance γίνεται καθαρή τέχνη.

Ήταν ένα act που ξεπέρασε τα όρια της πασαρέλας και λειτούργησε ως ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό statement. Η σύμπραξη των Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan άφησε έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως όταν η μουσική, η μόδα και η σκηνική δύναμη συνυπάρχουν με συνέπεια και τόλμη, το αποτέλεσμα μπορεί να αγγίξει τα όρια της σύγχρονης τέχνης και να μείνει αξέχαστο στο κοινό.

