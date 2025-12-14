MadWalk 2025 Mega
MadWalk 14.12.2025

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen, εντυπωσίασε στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents αφήνοντας το κοινό καθηλωμένο και γεμάτο εικόνες που θα μείνουν στη μνήμη για καιρό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τη συμπλήρωση 15 χρόνων με μια βραδιά γεμάτη δυνατές στιγμές, απρόσμενες εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Τ

Το closing act της βραδιάς ανήκε στη Loreen, η οποία παρουσίασε μια εμφάνιση αντάξια της πορείας της ως δύο φορές νικήτρια της Eurovision. Η Σουηδέζα superstar κυριάρχησε στη σκηνή με μια σχεδόν τελετουργική ένταση, δημιουργώντας ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής και δυναμικής φόρτισης που καθήλωσε το κοινό.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Beautiful by Vassilis Zoulias: Μια χρωματιστή, αέρινη απόδραση στο καλοκαίρι με τη Josephine να απογειώνει τη στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

Με signature κινησιολογία, υποβλητικό βλέμμα και σκηνική παρουσία που αγγίζει το εικαστικό, η Loreen παρουσίασε τα δύο τραγούδια της, το παγκόσμιο hit «Tattoo» και το αισθησιακά σκοτεινό «Is It Love». Η εκτέλεση ήταν απόλυτα μελετημένη, με κάθε κίνηση να λειτουργεί σαν μέρος ενός art-driven performance που συνδυάζει ήχο, φως και μόδα σε ένα ενιαίο δυναμικό σύνολο. Η σκηνή έμοιαζε να «αναπνέει» μαζί της, με φωτισμούς και ατμόσφαιρα χτισμένα στην ακρίβεια του δευτερολέπτου.

loreen_madwalk_2025_(3)

Η εμφάνισή της ήταν καθηλωτική, ένα closing act σχεδιασμένο για να αφήσει αποτύπωμα. Aπέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στην κορυφή των πιο εντυπωσιακών live performers παγκοσμίως, μια καλλιτέχνιδα που μετατρέπει τη μουσική σε τελετουργία και τη σκηνή σε χώρο συναισθηματικής έκρηξης.

loreen_madwalk_2025

Ένα closing act που δεν έβαλε απλώς την τελευταία πινελιά στη βραδιά, αλλά τη μετέτρεψε σε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία. Η Loreen έκλεισε το MadWalk 2025 by Three Cents με ένταση, συναίσθημα και υψηλή αισθητική, αφήνοντας το κοινό καθηλωμένο και γεμάτο εικόνες που θα μείνουν στη μνήμη για καιρό. Ένα φινάλε αντάξιο της δυναμικής της βραδιάς και της ξεχωριστής ταυτότητας του θεσμού.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

