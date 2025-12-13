MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 13.12.2025

O Fatboy Slim πήρε άδεια για το Satisfaction Skank έπειτα από 25 χρόνια

Οι Rolling Stones έδωσαν άδεια για το ιστορικό riff του «(I Can’t Get No) Satisfaction» και το remix του Fatboy Slim βγαίνει από την υπόγεια σκηνή στο προσκήνιο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της παγκόσμιας dance σκηνής, το περίφημο «Satisfaction Skank», εγκαταλείπει την ανεπίσημη, υπόγεια διαδρομή του και κυκλοφορεί νόμιμα για πρώτη φορά. Οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά άδεια χρήσης του εμβληματικού riff του «(I Can’t Get No) Satisfaction», ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη έκδοση της μίξης που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί σταθερό highlight στα DJ sets του Fatboy Slim.

Το remix, το οποίο συνδυάζει το κλασικό κομμάτι των Rolling Stones του 1965 με το «Rockafeller Skank» του Fatboy Slim από το 1998, ήταν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο γνωστά αλλά παράλληλα ανεπίσημα mashups στην ιστορία του είδους. Η νέα κυκλοφορία πραγματοποιείται μέσω της Southern Fried Records του Fatboy Slim, σε συνεργασία με την ABKCO Records των Rolling Stones και τη Zebralution, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής όπου το κομμάτι κυκλοφορούσε μόνο «από χέρι σε χέρι» ή ακουγόταν αποκλειστικά σε ζωντανές εμφανίσεις.

Για να τιμηθεί η επίσημη έκδοση, δημιουργήθηκε και νέο συνοδευτικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Tom Furse, υλοποιημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εμπνευσμένο από την εικαστική ιστορία των Rolling Stones και την αισθητική του Fatboy Slim. Ο Fatboy Slim, κατά κόσμον Norman Cook, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του δηλώνοντας: «Πάντα ονειρευόμουν μια επίσημη κυκλοφορία για αυτή τη μίξη. Υπήρξε αγαπημένο κομμάτι στα DJ sets μου για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Μπορώ να επιβεβαιώσω πως είναι πλήρως δοκιμασμένη στον δρόμο και απόλυτα λειτουργική».

Το «Rockafeller Skank» αποτέλεσε το breakthrough single του Fatboy Slim, μένοντας 27 εβδομάδες στο Billboard Hot 100, ενώ το «(I Can’t Get No) Satisfaction» παραμένει ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του rock n’ roll με 4 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 από το 1965.

Η επίσημη ένωση των δύο αυτών επιδραστικών κομματιών, με τη σφραγίδα και την άδεια των Rolling Stones, δεν αποτελεί απλώς μια δισκογραφική κυκλοφορία, αλλά την αποκατάσταση ενός dance φαινομένου που για δεκαετίες επιβίωνε στη σκιά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

