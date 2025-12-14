MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 14.12.2025

Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι

Ποια ζώδια λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις και ποια δεν αντέχουν ούτε 1 μήνα δεσμευμένοι
Από τους πιστούς Ταύρους μέχρι τους ελεύθερους Τοξότες: ποια ζώδια αντέχουν τη δέσμευση και ποια όχι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον κόσμο των σχέσεων, κάθε ζώδιο έχει τη δική του στάση απέναντι στη δέσμευση. Κάποια αγαπούν τις μακροχρόνιες σχέσεις και αντλούν ασφάλεια και χαρά από τη συντροφικότητα, ενώ άλλα δεν μπορούν να αντέξουν ούτε ένα μήνα δεσμευμένοι.

Ας δούμε ποια ζώδια ανήκουν σε κάθε κατηγορία:

Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν.... μιλάς με τον σκύλο σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 2 ζώδια που το 2026 τους υπόσχεται χρήμα, έρωτα και καριέρα

Ζώδια που λατρεύουν τις μακροχρόνιες σχέσεις

1. Ταύρος

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο της σταθερότητας και της ασφάλειας. Λατρεύει να χτίζει μια σχέση που θα αντέξει στο χρόνο και δεσμεύεται πλήρως όταν  νιώσει συναισθηματική σιγουριά. Η πίστη και η αφοσίωση είναι για εκείνον απόλυτες.

Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους
Pinterest.com

2. Καρκίνος

Ο Καρκίνος ζει για τις συναισθηματικές σχέσεις. Τους αρέσει να φροντίζουν τον σύντροφό τους και να δημιουργούν ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Η μακροχρόνια δέσμευση τους γεμίζει, ενώ η αστάθεια τους προκαλεί άγχος.

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!
Pinterest.com

3. Παρθένος

Η Παρθένος αγαπά τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Όταν δεσμεύεται, δίνει όλο της τον εαυτό και θέλει η σχέση να εξελιχθεί με πρόγραμμα και φροντίδα. Οι βιαστικές σχέσεις δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα της.

Ζώδια που δεν αντέχουν δεσμεύσεις ούτε για 1 μήνα

1. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία και τις περιπέτειες. Η ιδέα της μακροχρόνιας δέσμευσης τον περιορίζει και τον κάνει να νιώθει «φυλακισμένος». Γι’ αυτό, οι σχέσεις του συχνά διαρκούν λίγο, όσο κρατά η μαγεία της αρχικής φάσης.

ζώδια Δεκέμβριος
Pinterest.com

2. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι περίεργοι και πολυπράγμονες φύσεις. Δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα άτομο γρήγορα, καθώς τους αρέσει να εξερευνούν και να φλερτάρουν. Η βαρεμάρα εμφανίζεται σύντομα, οπότε οι σχέσεις τους συχνά τελειώνουν γρήγορα.

Τα 3+1 ζώδια που θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με γεμάτο πορτοφόλι
Pinterest.com

3. Υδροχόος

Ο Υδροχόος θέλει ανεξαρτησία πάνω από όλα. Παρά την αγάπη του για συναισθηματική σύνδεση, η δέσμευση του φαίνεται περιοριστική. Συχνά παραμένει «ελεύθερος πνευματικά», ακόμα και μέσα σε μια σχέση.

Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents
Pinterest.com

Κάθε ζώδιο εκφράζει διαφορετικά την αγάπη και τη δέσμευση. Όσο και αν κάποιοι αντέχουν για πάντα σε μια σχέση, άλλοι χρειάζονται χώρο και ελευθερία για να νιώθουν καλά. Η γνώση αυτή μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τον σύντροφό σου και να προσαρμοστείς στις ανάγκες του.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις

Δες κι αυτό…. 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζώδια σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025

Δες επίσης

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ήβη Αδάμου και 5226 by Celia Kritharioti σε Christmas mood στο MadWalk 2025 by Three Cent
Life

Ήβη Αδάμου και 5226 by Celia Kritharioti σε Christmas mood στο MadWalk 2025 by Three Cent

14.12.2025
Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Σπρώχνουν για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία

Δημοσκοπήσεις: Τι δείχνουν τα μη δημόσια ποιοτικά στοιχεία