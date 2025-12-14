The Stringer-The Man Who Took The Photo: Όταν η κάμερα γράφει ιστορία – Το νέο ντοκιμαντέρ φαινόμενο του Netflix

MadWalk 2025 Mega
«The Stringer-Ποιος Έβγαλε τη Φωτογραφία;»: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για έναν άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία
Μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου κι ένας άνθρωπος που δεν έμεινε πια στο σκοτάδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix επιστρέφει με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα δημοσιογραφικά projects της χρονιάς, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ The Stringer: The Man Who Took The Photo. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ταλαντούχος Bao Nguyen, δημιουργός που έχει αποδείξει επανειλημμένα πως γνωρίζει πώς να φωτίζει ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με την εποχή του, μέσα από έργα όπως το Be Water και το Live from New York!.

Αυτή τη φορά, ο Nguyen στρέφει την κάμερα σε μια φιγούρα που παραμένει συνήθως αόρατη: έναν stringer, έναν ανεξάρτητο οπερατέρ/ρεπόρτερ που κινείται μόνος του μέσα στην πόλη, καταγράφοντας γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, συχνά πριν φτάσουν εκεί τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα. Είναι οι άνθρωποι που παρέχουν τον παλμό της επικαιρότητας χωρίς ποτέ να γίνονται οι ίδιοι μέρος της.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί έναν τέτοιον επαγγελματία, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο παγκόσμιας συζήτησης όταν η δική του εικόνα, μια φωτογραφία που, σύμφωνα με την παραγωγή, «τάραξε νερά» σε διεθνές επίπεδο, ταξίδεψε παντού, επηρεάζοντας όχι μόνο τη δημόσια σφαίρα αλλά και την προσωπική του ζωή.

Αν και το Netflix δεν αποκαλύπτει ποιο ακριβώς στιγμιότυπο κατέγραψε, γίνεται σαφές πως πρόκειται για υλικό που άγγιξε την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της πατρίδας του.

Με το The Stringer, ο Nguyen επιστρέφει στα θέματα που τον χαρακτηρίζουν: την ηθική της εικόνας, την ευθύνη όσων καταγράφουν την πραγματικότητα και το λεπτό όριο ανάμεσα στη μαρτυρία και την εμπλοκή.

Το ντοκιμαντέρ διερευνά: πώς είναι να εργάζεσαι στην πρώτη γραμμή χωρίς σταθερότητα ή προστασία, τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για ενημέρωση και το βάρος της έκθεσης, την επίδραση που έχει στον ίδιο τον δημιουργό η συνεχής επαφή με ακραία ή σκληρά γεγονότα και το παράδοξο της αορατότητας: είσαι πίσω από την εικόνα, μέχρι που μια στιγμή σε φέρνει στο προσκήνιο.

Όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποσπάσματα σε φεστιβάλ μιλούν για ένα ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει «όσα συνήθως δεν βλέπουμε», φέρνοντας στο φως τους αφανείς εργάτες της ενημέρωσης. Έναν άνθρωπο χωρίς φήμη, χωρίς ομάδα, μόνο με την κάμερα και το ένστικτό του κι ένα αίσθημα καθήκοντος που συχνά κοστίζει ακριβά.

