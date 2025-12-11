Sophie Kinsella: Πέθανε η συγγραφέας των best seller «Shopaholic»

Η Sophie Kinsella, η Βρετανίδα συγγραφέας που καθιερώθηκε διεθνώς με τη ρομαντική κωμωδία «Confessions of a Shopaholic» και δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες λογοτεχνικές σειρές της σύγχρονης εποχής, πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω της επίσημης σελίδας της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έδινε μάχη με καρκίνο του εγκεφάλου. Στην ανακοίνωση τονιζόταν ότι «έφυγε ειρηνικά, με τις τελευταίες της ημέρες γεμάτες από τις μεγάλες της αγάπες, την οικογένεια, τη μουσική, τη ζεστασιά, τα Χριστούγεννα και τη χαρά». Η οικογένεια πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τη λάμψη και την αγάπη της για τον κόσμο». Η Sophie Kinsella, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Madeleine Wickham, είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα. «Δεν το είχα μοιραστεί νωρίτερα ώστε τα παιδιά μου να μπορέσουν να επεξεργαστούν την είδηση ιδιωτικά και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα» είχε δηλώσει τότε.

Διάβασε επίσης: Book of Days: A Memoir in Moments: Έρχονται τα απομνημονεύματα του Eric Dane το 2026

Από τη δημοσιογραφία στη λογοτεχνία

Γεννημένη στο Λονδίνο από οικογένεια εκπαιδευτικών, η Madeleine Wickham μεγάλωσε παίζοντας πιάνο και βιολί, χωρίς να φαντάζεται ότι θα εξελισσόταν σε συγγραφέα. Αρχικά φοίτησε στο Oxford University στο τμήμα μουσικής, όμως γρήγορα μετακινήθηκε στο πρόγραμμα πολιτικής, φιλοσοφίας και οικονομικών. Εκεί γνώρισε τον μουσικό Henry Wickham, με τον οποίο δημιούργησε οικογένεια με πέντε παιδιά. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε ως συντάκτης οικονομικού ρεπορτάζ. Η επιθυμία να γράψει μυθιστόρημα γεννήθηκε κατά τις μετακινήσεις με τρένο προς και από τη δουλειά και ολοκλήρωσε το πρώτο της βιβλίο, «The Tennis Party», το 1995. Στη συνέχεια ακολούθησαν τίτλοι όπως «The Gatecrasher» και «Sleeping Arrangements», που την καθιέρωσαν ως δημιουργό κομψών, εύστοχων κοινωνικών μυθιστορημάτων.

Η γέννηση της Becky Bloomwood

Η μοιραία στιγμή για τη δημιουργία της Becky Bloomwood ήρθε σε μια συνηθισμένη ημέρα σε ένα κατάστημα, όπου η Sophie Kinsella συνειδητοποίησε πόσο καθολική και ταυτόχρονα κωμική εμπειρία είναι η κατανάλωση. Όπως είχε διηγηθεί αργότερα, σκέφτηκε: «Όλοι ψωνίζουμε, όλοι το συζητάμε, όλοι κάνουμε λάθη. Γιατί δεν έχει γράψει κανείς γι’ αυτό;». Έγραψε λοιπόν μια ιστορία για μια 20χρονη δημοσιογράφο, με ανεπανόρθωτη αδυναμία στις αγορές και μια σχεδόν παιδική εφευρετικότητα στο να δικαιολογεί τα χρέη της. Υπέβαλε το χειρόγραφο με το ψευδώνυμο Sophie Kinsella, επειδή διέφερε αρκετά από το ύφος των προηγούμενων έργων της. Οι εκδότες το δέχθηκαν και το 2000 κυκλοφόρησε το «The Secret Dreamworld of a Shopaholic», γνωστό στις ΗΠΑ ως «Confessions of a Shopaholic». Το βιβλίο σημείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία. Η σειρά επεκτάθηκε σε δέκα τίτλους, μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και ξεπέρασε τις 45 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλον τον κόσμο.

Το 2009 η Disney μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τα δύο πρώτα βιβλία, με την Isla Fisher και τον Hugh Dancy στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Παρά την τακτική κατάταξη των βιβλίων της στη λεγόμενη «chick lit», η Sophie Kinsella αντιμετώπιζε με άνεση τον όρο. Όπως είχε πει σε συνέντευξή της στο Associated Press το 2004, «το ότι ενδιαφέρεσαι για φαινομενικά επιπόλαια πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν έχεις βάθος ή σοβαρότητα».

Ένα έργο γεμάτο χιούμορ, ευαισθησία και ανθρωπιά

Πέρα από τη σειρά «Shopaholic», η Sophie Kinsella έγραψε επιτυχημένα μυθιστορήματα όπως «The Undomestic Goddess», «Remember Me?» και «Twenties Girl», ενώ το 2015 παρουσίασε το πρώτο της νεανικό έργο, «Finding Audrey». Ήταν επίσης δημιουργός της παιδικής σειράς «My Mummy Fairy and Me». Το τελευταίο της μυθιστόρημα, «The Burnout», κυκλοφόρησε το 2023. Μετά τη διάγνωσή της συνέγραψε τη νουβέλα «What Does It Feel Like», στην οποία μια γυναίκα με πέντε παιδιά αντιμετωπίζει καρκίνο του εγκεφάλου. «Ήθελα να γράψω κάτι που να μεταφέρει αισιοδοξία και αγάπη» είχε πει σε συνέντευξη στην Robin Roberts.

Οι πράκτορές της, Araminta Whitley και Marina de Pass, τόνισαν ότι η Sophie Kinsella «είχε ένα σπάνιο χάρισμα να δημιουργεί χαρακτήρες και ιστορίες που άγγιζαν τους αναγνώστες όπου κι αν βρίσκονταν, ό,τι κι αν αντιμετώπιζαν». Ο εκδότης της, Bill Scott Kerr, μίλησε για «μια μοναδική φωνή, ένα ασυμβίβαστο πνεύμα και ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει, όπως ακριβώς και οι ηρωίδες της». Η Sophie Kinsella υπήρξε μια συγγραφέας που χάρισε γέλιο, παρηγοριά και ταύτιση σε εκατομμύρια ανθρώπους. Με τη φρέσκια ματιά της και το ανεξάντλητο χιούμορ της, απέδειξε ότι η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λογοτεχνία υψηλής θερμοκρασίας και βαθιάς τρυφερότητας.

Διάβασε επίσης: Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

Δες κι αυτό…