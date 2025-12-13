Οι INCO με δυναμικό act για τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι INCO και η Bodytalk άφησαν το δικό τους έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα δεκαπέντε χρόνια του με μια βραδιά γεμάτη δυνατές στιγμές, ανατροπές και εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion–music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), τιμώντας τη σύμπραξη μόδας και μουσικής μέσα από ξεχωριστά performances που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική pop κουλτούρα.

Ανάμεσα στις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς ξεχώρισε το act των INCO με τη Bodytalk. Η ένταση ήταν αισθητή από την πρώτη στιγμή, όταν ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε εντυπωσιακή είσοδο πάνω σε μηχανή, σηματοδοτώντας ένα performance γεμάτο ελευθερία και αδρεναλίνη. Με το «Το Πάρτυ» να καθορίζει τον ρυθμό, η μπάντα και τα μοντέλα συνέθεσαν μια σκηνική εμπειρία όπου ο ήχος δεν πλαισίωνε απλώς την πασαρέλα, αλλά την οδηγούσε και την απογείωνε.

Ο συγχρονισμός ήταν εντυπωσιακός. Κάθε beat των INCO, κάθε κιθαριστικό ξέσπασμα και κάθε βήμα των μοντέλων έδεναν σε ένα οπτικοακουστικό performance γεμάτο δύναμη και ροκ ένταση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα act που έμοιαζε να ξεπηδά από live συναυλία, μεταφέροντας στη σκηνή μια άγρια, ακατέργαστη ενέργεια απόλυτα ταιριαστή με την ταυτότητα της Bodytalk.

Η συλλογή, με τον χαρακτήρα της «Αναγέννησης», συνδέθηκε ιδανικά με τη ροκ ταυτότητα του συγκροτήματος. Τα μοντέλα που φορούχαν τη νέα συλλογή της Bodytalk κινήθηκαν με άνεση στη σκηνή, ντύνοντας την ένταση των INCO και δημιουργώντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο fashion performance που συνδύαζε τη νεανικότητα, την ελευθερία και τη street δυναμική.

Ήταν ένα act που δεν περιορίστηκε στα όρια μιας πασαρέλας, αλλά μετατράπηκε σε καθαρή rock εμπειρία. Οι INCO και η Bodytalk άφησαν το δικό τους έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως όταν η μουσική ενέργεια συναντά τη δυναμική της μόδας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εκρηκτικό, αυθεντικό και απόλυτα αξέχαστο.

