Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η συναισθηματική ενέργεια της Ρίας Ελληνίδου συναντά την avant-garde αισθητική του Maison Faliakos στις πρόβες του MadWalk 2025
Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων με μια βραδιά που ξεχώρισε για τις δυνατές στιγμές, τις ανατροπές και τα εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion–music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), γιορτάζοντας για ακόμη μία φορά τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής μέσα από performances που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική pop κουλτούρα.

Η Ρία Ελληνίδου έντυσε μουσικά το act του Maison Faliakos με μια αισθησιακή και απόλυτα μετρημένη ερμηνεία του «Δεν έχω χρόνο», σε ένα show που χαρακτηρίστηκε από άψογο συγχρονισμό.

Η φωνή της και η κίνηση στην πασαρέλα λειτούργησαν ως ένα, δημιουργώντας μια έντονα συναισθηματική εμπειρία όπου κάθε ήχος και κάθε βήμα είχαν τον δικό τους ρόλο. Με τη δυνατή φωνητική της παρουσία και την έντονη σκηνική της ενέργεια, η τραγουδίστρια ανέδειξε ιδανικά τις δημιουργίες του brand, ενισχύοντας τη συνολική ταυτότητα και την ατμόσφαιρα του οίκου.

Η συνεργασία της με τον Maison Faliakos απέδειξε πόσο αποτελεσματικά μπορεί να συνδυαστεί μια live ερμηνεία με την υψηλή αισθητική της πασαρέλας, προσφέροντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Το act εκτελέστηκε με ακρίβεια και επαγγελματισμό, με την τραγουδίστρια να δίνει από την πρώτη στιγμή τον δικό της, ξεχωριστό τόνο στο show. Η ερμηνεία της απέπνεε αυτοπεποίθηση και έντονο συναίσθημα, ενώ ο απόλυτος συγχρονισμός με το runway και την οπτική ταυτότητα του Maison Faliakos ολοκλήρωσαν μια άρτια σκηνική εμπειρία.

Οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης, η ενέργεια και η επικοινωνία της με τον χώρο μαρτυρούσαν την πλήρη ετοιμότητα και την άψογη προετοιμασία της performer.

Photo: Akim Tsatsoulis

Η παρουσία της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025, σε συνεργασία με τον Maison Faliakos, αποτέλεσε μία από τις πιο συναισθηματικές και θεατρικές στιγμές της βραδιάς.

Ήταν ένα act που ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα, τη συναισθηματική του δύναμη και τη σκηνική του αρτιότητα. Η σύμπραξη της Ρίας Ελληνίδου με τον Maison Faliakos άφησε έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, επιβεβαιώνοντας πως όταν η φωνή, η εικόνα και η αισθητική συντονίζονται με ακρίβεια, το αποτέλεσμα μπορεί να μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία που μένει στη μνήμη του κοινού.

