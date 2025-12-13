MadWalk 2025 Mega
MadWalk 14.12.2025

Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

Viresense: Η πράσινη αφύπνιση του Parthenis στο MadWalk 2025 by Three Cents με Papazo και Akyla στο επίκεντρο
Η μουσική και η σκηνική παρουσία των Akyla & Papazo ανέδειξαν την αισθητική και την κομψότητα του οίκου Parthenis.
Mad.gr

Οι Akyla και Papazo ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents παρουσιάζοντας ένα act που ένωσε τον ήχο, την αίσθηση του χώρου και τη συνολική εικόνα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα του οίκου Parthenis. Με τις ερμηνείες των «What a Wonderful World» και «Ατελιέ», παρέδωσαν ένα καλοδουλεμένο και συναισθηματικά φορτισμένο performance, όπου κάθε στοιχείο λειτουργούσε ως μέρος μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας.

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η μεταξύ τους σύνδεση ήταν ξεκάθαρη από τα πρώτα λεπτά. Ο συγχρονισμός, η σκηνική επικοινωνία και η προσοχή στη λεπτομέρεια ανέδειξαν την ένταση και το συναίσθημα του act, επιτρέποντας στην ενέργεια να περάσει άμεσα στο κοινό και να δημιουργήσει μια δυνατή, αυθεντική στιγμή.

akylas_madwalk_2025

Το αποτέλεσμα ήταν ένα performance που ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στη μουσική και τη σκηνική παρουσία, προσφέροντας μία αξέχαστη εμπειρία μόδας και ήχου.

Το MadWalk 2025 μέσα από το act των Akyla & Papazo για τον οίκο Parthenis αποδεικνύει ότι η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τη μόδα, αλλά της δίνει ζωή, χαρακτήρα και ατμόσφαιρα.

parthenis_madwalk3parthenis_madwalk5

Η ενέργεια και η αφοσίωση των καλλιτεχνών προδιαγράφουν μια εμφάνιση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού, ενώ το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, από την πρόβα μέχρι το τελικό χειροκρότημα.

parthenis_madwalk6

Ήταν ένα act που ανέδειξε με λεπτότητα και δύναμη τη σχέση μουσικής και μόδας, μετατρέποντας τη σκηνή σε χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι Akyla και Papazo, σε απόλυτη αρμονία με το όραμα του οίκου Parthenis, άφησαν ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως η αισθητική, το συναίσθημα και η σκηνική παρουσία μπορούν να συνυπάρξουν σε μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Διάβασε επίσης: Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

