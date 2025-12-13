Ήβη Αδάμου και 5226 by Celia Kritharioti σε Christmas mood στο MadWalk 2025 by Three Cent

Ένα γιορτινό act γεμάτο συναίσθημα και λάμψη που μετέφερε τη μαγεία των Χριστουγέννων στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τα 15 χρόνια παρουσίας του με μια βραδιά που ξεχώρισε για τις δυνατές στιγμές, τις εκπλήξεις και τα εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion–music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συνεχίζοντας να αναδεικνύει τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής μέσα από ξεχωριστά performances που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική pop κουλτούρα.

Η Ήβη Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή και μετέφερε το πνεύμα των Χριστουγέννων, μέσα από ένα χιονισμένο σκηνικό και τις ερμηνείες των «All I Want For Christmas» και «Χριστούγεννα». Με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και γιορτινή λάμψη, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που αγκάλιασε το κοινό και το κέρδισε από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Κάθε κίνηση, κάθε έκφραση και κάθε νότα ήταν μελετημένα, συνδυάζοντας την ζωντανή, ακατέργαστη ενέργεια των προηγούμενων εμφανίσεών της με μια πιο ώριμη, σταθερή και εκφραστική προσέγγιση.

Το σκηνικό, χιονισμένο και παραμυθένιο, μαζί με τα τραγούδια που επέλεξε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που γέμισε τη σκηνή με ζεστασιά, λάμψη και συγκίνηση, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η συνεργασία με τον 5226 by Celia Kritharioti ολοκλήρωσε το act, προσδίδοντας στην εμφάνιση στιβαρό couture χαρακτήρα και αρμονία με τη μουσική και τη σκηνική διάσταση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές, δυναμικές και αυθεντικές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents, μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου μουσική, μόδα και ατμόσφαιρα συνδέθηκαν σε ένα μοναδικό, γιορτινό performance.

Ήταν ένα act που δεν λειτούργησε απλώς ως γιορτινή παρένθεση, αλλά ως μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία με συναίσθημα και ταυτότητα. Η Ήβη Αδάμου άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως όταν η μουσική, η μόδα και η ατμόσφαιρα συντονίζονται με συνέπεια, μπορούν να δημιουργήσουν στιγμές μαγείας.

