MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 14.12.2025

Ήβη Αδάμου και 5226 by Celia Kritharioti σε Christmas mood στο MadWalk 2025 by Three Cent

Ένα γιορτινό act γεμάτο συναίσθημα και λάμψη που μετέφερε τη μαγεία των Χριστουγέννων στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Mad.gr

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τα 15 χρόνια παρουσίας του με μια βραδιά που ξεχώρισε για τις δυνατές στιγμές, τις εκπλήξεις και τα εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion–music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συνεχίζοντας να αναδεικνύει τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής μέσα από ξεχωριστά performances που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική pop κουλτούρα.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή και μετέφερε το πνεύμα των Χριστουγέννων, μέσα από ένα χιονισμένο σκηνικό και τις ερμηνείες των «All I Want For Christmas» και «Χριστούγεννα». Με μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και γιορτινή λάμψη, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που αγκάλιασε το κοινό και το κέρδισε από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Κάθε κίνηση, κάθε έκφραση και κάθε νότα ήταν μελετημένα, συνδυάζοντας την ζωντανή, ακατέργαστη ενέργεια των προηγούμενων εμφανίσεών της με μια πιο ώριμη, σταθερή και εκφραστική προσέγγιση.

Το σκηνικό, χιονισμένο και παραμυθένιο, μαζί με τα τραγούδια που επέλεξε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που γέμισε τη σκηνή με ζεστασιά, λάμψη και συγκίνηση, μεταφέροντας στο κοινό τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η συνεργασία με τον 5226 by Celia Kritharioti ολοκλήρωσε το act, προσδίδοντας στην εμφάνιση στιβαρό couture χαρακτήρα και αρμονία με τη μουσική και τη σκηνική διάσταση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές, δυναμικές και αυθεντικές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents, μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου μουσική, μόδα και ατμόσφαιρα συνδέθηκαν σε ένα μοναδικό, γιορτινό performance.

Ήταν ένα act που δεν λειτούργησε απλώς ως γιορτινή παρένθεση, αλλά ως μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία με συναίσθημα και ταυτότητα. Η Ήβη Αδάμου άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως όταν η μουσική, η μόδα και η ατμόσφαιρα συντονίζονται με συνέπεια, μπορούν να δημιουργήσουν στιγμές μαγείας.

Διάβασε επίσης: Η άκρως fashion forward εμφάνιση της Τάμτα με την Melisa Minca στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Ήβη Αδάμου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Επόμενο
Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025

Δες επίσης

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

To απόλυτο closing act της Loreen στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan με disco λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Tso x Greatness Athens: Εκρηκτικός παλμός στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το Λύκειο Ελληνίδων σε μια συγκινητική στιγμή στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Calliope γίνεται η πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Οι INCO με δυναμικό act για τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk

Οι INCO με δυναμικό act για τη Bodytalk στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ρία Ελληνίδου -Maison Faliakos: Αέρας παριζιάνικου καμπαρέ στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το πράσινο concept του οίκου Parthenis με Papazo και Akyla στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!