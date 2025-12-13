MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 14.12.2025

Beautiful by Vassilis Zoulias με τη Josephine να δίνει το ρυθμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η σκηνική παρουσία της Josephine και η συνεργασία με Ζούλια – Κονδυλάτου δημιούργησαν ένα δυναμικό και βαθιά θηλυκό act που ξεχώρισε στο MadWalk 2025 by Three Cents
Mad.gr

Η Josephine ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα, παρουσιάζοντας ένα act γεμάτο ένταση, δυναμισμό και έντονη θηλυκή παρουσία, με την ερμηνεία του «I Wanna Dance With Somebody». Από τα πρώτα λεπτά, η καλλιτέχνιδα απέπνεε αυτοπεποίθηση και έλεγχο, μεταφέροντας στο κοινό το συναίσθημα με κομψότητα και ακρίβεια.

Το performance κινήθηκε ισορροπημένα ανάμεσα στη δύναμη και τη λεπτότητα, δίνοντας πνοή τόσο στη μουσική όσο και στις δημιουργίες των Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αρμονικό σύνολο όπου μουσική, μόδα και σκηνική έκφραση συνδέθηκαν απόλυτα, με τη ζωντάνια και τη θηλυκή ενέργεια της Josephine να αναδεικνύουν κάθε look και να φωτίζουν το runway με στυλ και αισθητική.

 

Η φετινή της παρουσία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη αφήγηση της προσωπικότητάς της μέσα από μουσική, κίνηση και στιλ. Η Josephine περιγράφει τη φετινή της συμμετοχή με τρεις λέξεις: θηλυκή, δυνατή, ζωντανή, και το act της απέδειξε ότι η μόδα και η μουσική μπορούν να συνδυαστούν με μαγικό τρόπο, αφήνοντας το κοινό με αξέχαστες στιγμές.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτομέρεια, μεταφέροντας την ενέργεια και τη μαγεία του παρασκηνίου μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα.

Ήταν ένα act που ανέδειξε τη δύναμη της θηλυκότητας και της σκηνικής παρουσίας σε όλο της το μεγαλείο.

josephine_madwalk_2025

Madwalk 2025 Josephine
Photo: Akim Tsatsoulis

Η Josephine άφησε το δικό της αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, επιβεβαιώνοντας πως όταν η μουσική, η μόδα και η προσωπική έκφραση συναντιούνται με συνέπεια και πάθος, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αληθινά καθηλωτικό και να μένει στη μνήμη του κοινού.

