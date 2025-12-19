MadWalk 2025 Mega
MadWalk After-Party με την adidas Originals: Δούλεψε σαν Boss, διασκέδασε σαν Superstar

Το MAD και η adidas Originals φιλοξένησαν ένα exclusive MadWalk after-party με τη LILA, συνδυάζοντας μουσική, fashion attitude και σύγχρονη street culture, με το concept «Work like a Boss. Party like a Superstar»
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, το MAD και η adidas Originals ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα exclusive MadWalk after-party, στο adidas Originals store, στο πλαίσιο των παράλληλων ενεργειών του MadWalk. Η adidas, χορηγός του MadWalk 2025 by Three Cents αλλά και του act της LILA, φιλοξένησε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνέδεσε τη μουσική, το fashion attitude και το σύγχρονο street culture.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν η LILA, η οποία ως host του after-party ανακοίνωσε και παρουσίασε σε αποκλειστική πρώτη προβολή το act της από το MadWalk, πριν από την επίσημη τηλεοπτική μετάδοση στο MEGA, το Σάββατο 13/12. Το concept της βραδιάς, «Work like a Boss. Party like a Superstar», ήταν απόλυτα συνδεδεμένο από την ερμηνεία του τραγουδιού «BO$$» στο MadWalk και αποτυπώθηκε σε κάθε σημείο του χώρου.

Το adidas Originals store διαμορφώθηκε ειδικά για να φιλοξενήσει 250 καλεσμένους, καθώς και 50+1 νικητές του διαγωνισμού που υλοποιήθηκε μέσω του Instagram του Mad συγκεντρώνοντας πάνω από 22.000 συμμετοχές, ενισχύοντας το engagement και τη σύνδεση του brand με το κοινό.

Το σκηνικό κινήθηκε στους άξονες του black & white dress code, με branded στοιχεία από την είσοδο, όπου οι καλεσμένοι επέλεγαν πλευρά μέσω ειδικών BOSS & SUPERSTAR stickers, έως τα themed photobooths με backdrops «Work like a Boss» και «Party like a Superstar», props και disco balls, ενισχύοντας το content creation και το social-first χαρακτήρα της εμπειρίας.

Η εμπειρία της βραδιάς ολοκληρώθηκε με guest τον DR. Chris, signature cocktails από τα Three Cents και μουσικές επιλογές από τον DJ Grandbois.

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάστηκε η συλλογή adidas Originals by AVAVAV, η οποία συνδυάζει την εμβληματική αισθητική των adidas Originals με το ανατρεπτικό και σύγχρονο design της AVAVAV. Η limited συλλογή επαναπροσδιορίζει το streetwear μέσα από τολμηρές γραμμές και fashion-forward σιλουέτες και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο adidas Originals Store Athens.

