Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland

Ο Gary Sinise, γνωστός για τον ρόλο του υπολοχαγού Dan στην ταινία Forrest Gump, για τον οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ β’ αντρικού ρόλου, έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση. Από το 2011, ο 70χρονος ηθοποιός έχει ιδρύσει το δικό του ίδρυμα, το Gary Sinise Foundation, με στόχο να στηρίξει οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών και ηρώων πρώτης γραμμής.

Μία από τις πιο συγκινητικές πρωτοβουλίες του Sinise είναι το πρόγραμμα Snowball Express, μέσω του οποίου ταξιδεύει δωρεάν μαζί με τα παιδιά των πεσόντων στη Disneyland. Ο ίδιος καλύπτει όλα τα έξοδα, από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι τη διαμονή, τα γεύματα και την πρόσβαση στο θεματικό πάρκο, εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά θα έχουν μόνο έναν σκοπό: να απολαύσουν το ταξίδι και να ζήσουν στιγμές χαράς.

Η ιδέα του προγράμματος έχει τις ρίζες της το 2003, όταν ο Αμερικανός στρατιώτης Jesse Givens έγραψε στη σύζυγό του ένα γράμμα πριν από την αποστολή του στο Ιράκ, εκφράζοντας την επιθυμία η οικογένειά του να επισκεφθεί τα πάρκα της Disney, σε περίπτωση που εκείνος δεν επέστρεφε. Το 2006, η οικογένεια του Givens, μαζί με άλλες οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών, πραγματοποίησε το ταξίδι στην Disneyland.

Το 2007, ο Gary Sinise ενεπλάκη ενεργά στη δράση, τραγουδώντας με το συγκρότημά του Lt. Dan Band για τις οικογένειες αυτές. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2017, ανέλαβε επίσημα το πρόγραμμα και το πρώτο ταξίδι υπό την επίσημη διοργάνωσή του πραγματοποιήθηκε το 2018, με την παράδοση να συνεχίζεται κάθε χρόνο.

Actor Gary Sinise took over 1,000 children of fallen soldiers to Disneyland, free of charge pic.twitter.com/BPqEZ6pkMF — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 10, 2025

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματός του, ο Sinise αναφέρει: «Η απώλεια ενός γονέα δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολη. Στηρίζουμε τα παιδιά και τους επιζώντες συζύγους πεσόντων στρατιωτικών και ηρώων πρώτης ανταπόκρισης, τις οικογένειες του προγράμματος Snowball Express, μέσα από δράσεις και υποστήριξη όλο τον χρόνο που τους υπενθυμίζουν ότι δεν είναι ποτέ μόνοι και ότι ο ήρωάς τους δεν ξεχνιέται ποτέ».

Σε δηλώσεις του στο People, ο ηθοποιός είχε αναφέρει: «Έχω γνωρίσει πολλές από αυτές τις οικογένειες. Τις αγαπώ και θέλω απλώς να κάνω κάτι για να τις βοηθήσω να το ξεπεράσουν».

Και πρόσθεσε: «Όταν έρχονται στη διοργάνωσή μας, περιβάλλονται από παιδιά και μέλη οικογενειών που καταλαβαίνουν απολύτως τι περνούν. Όλοι τους βιώνουν το ίδιο πράγμα. Κι εμείς απλώς προσπαθούμε να τους δώσουμε πολλή αγάπη και χαρά και να τους προσφέρουμε ένα θεραπευτικό περιβάλλον».

Το πρόγραμμα Snowball Express παραμένει μία από τις πιο συγκινητικές πρωτοβουλίες του Gary Sinise, προσφέροντας στα παιδιά των ηρώων της χώρας τους πολύτιμες στιγμές χαράς και ανακούφισης.

