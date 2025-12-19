MadWalk 2025 Mega
Από το streaming στο γήπεδο: Το νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Netflix

Η επένδυση που θέλει να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε στο σαλόνι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix κάνει ένα ακόμη άνοιγμα στον κόσμο του gaming, αυτή τη φορά με άρωμα… ποδοσφαίρου. Την Τετάρτη, ο κολοσσός του streaming ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει έναν νέο τίτλο προσομοίωσης ποδοσφαίρου, με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 και στόχο να ενισχύσει δυναμικά την παρουσία του στα βιντεοπαιχνίδια.

Το νέο παιχνίδι θα αναπτυχθεί και θα κυκλοφορήσει από την Delphi Interactive, το στούντιο που συμμετέχει παράλληλα στην ανάπτυξη του premium τίτλου James Bond «007 First Light». Το project υλοποιείται σε συνεργασία με τη FIFA, τον επίσημο οργανισμό που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Το Netflix επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο εγκαίρως για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς το Μουντιάλ θεωρείται ιδανική ευκαιρία για να προσελκύσει νέους παίκτες και συνδρομητές.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros Discovery, ανάμεσά τους και τα γνωστά στούντιο βιντεοπαιχνιδιών της, σε ένα deal που εκτιμάται στα 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις μεγάλες επενδύσεις στον χώρο των games, η μέχρι τώρα στρατηγική της Netflix δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι αλλαγές στη διοίκηση και στην κατεύθυνση της εταιρείας οδήγησαν σε στροφή προς ισχυρά και αναγνωρίσιμα franchises, όπως τα «GTA: San Andreas» και «Red Dead Redemption» της Rockstar Games.

Ο νέος τίτλος FIFA έρχεται να προστεθεί στη λίστα παιχνιδιών που μπορούν να παιχτούν απευθείας στην τηλεόραση, με το κινητό να λειτουργεί ως χειριστήριο. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ήδη παιχνίδια όπως τα «LEGO Party!» και «Pictionary: Game Night», ενισχύοντας το όραμα της Netflix για πιο διαδραστική ψυχαγωγία στο σπίτι.

