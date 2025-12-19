Ο Will Smith αναλαμβάνει αποστολή σε 7 ηπείρους και πάει Ανταρκτική

Ο Will Smith βρέθηκε στην Ανταρκτική στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης τηλεοπτικής αποστολής που τον οδηγεί και στις 7 ηπείρους του κόσμου. Ο Αμερικανός ηθοποιός ταξίδεψε στον ψυχρότερο και πιο απομονωμένο τόπο της Γης με οδηγό τον Richard Parks, πρώην διεθνή παίκτη ράγκμπι της Ουαλίας και καταξιωμένο εξερευνητή, για τις ανάγκες της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Pole to Pole». Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 14 Ιανουαρίου στο National Geographic στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Disney+, αποτελεί αποτέλεσμα δουλειάς 5 ετών και καταγράφει το ταξίδι του Will Smith σε κάθε ήπειρο, με τη βοήθεια επιστημόνων, ειδικών και εξερευνητών. Το πρώτο επεισόδιο εστιάζει στην Ανταρκτική, με τον Richard Parks να αναλαμβάνει τον ρόλο του ανθρώπου που καθοδηγεί τον ηθοποιό σε ένα από τα πιο απαιτητικά φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη.

Ο Richard Parks χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ιδιαίτερη, τονίζοντας ότι η εμπειρία της Ανταρκτικής άφησε βαθύ αποτύπωμα στον Will Smith. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο BBC Radio Wales Breakfast, «η απομόνωση της Ανταρκτικής κάνει κάτι μοναδικό στον άνθρωπο. Είναι ίσως η πρώτη φορά από την παιδική του ηλικία που ο Will βίωσε τέτοιου είδους απομόνωση. Είναι πραγματικό προνόμιο να το ζεις αυτό». Ο Richard Parks εξήγησε ότι βασική του αποστολή ήταν να διασφαλίσει την ασφάλεια του Will Smith και να τον βοηθήσει να αποκτήσει γρήγορα τις απαραίτητες δεξιότητες για να βιώσει ουσιαστικά την ήπειρο. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν και στιγμές έντασης, λέγοντας χαρακτηριστικά «χρειάστηκε να του μιλήσω αυστηρά όταν άρχισε να χορεύει στο Polar Plateau, γιατί δεν είναι το κατάλληλο μέρος για τέτοιες κινήσεις».

Η σειρά «Pole to Pole» φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον κόσμο μέσα από το βλέμμα του Will Smith, συνδυάζοντας την περιπέτεια με την επιστήμη και την ανθρώπινη εμπειρία, με την Ανταρκτική να λειτουργεί ως αφετηρία ενός ταξιδιού που δοκιμάζει τα όρια τόσο του σώματος όσο και της ψυχής.

