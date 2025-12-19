Ugly Christmas Sweater: Πώς το «κακόγουστο» πουλόβερ έγινε γιορτινή παράδοση

MadWalk 2025 Mega
Από τρισδιάστατους τάρανδους και κουδουνάκια μέχρι high-fashion εκδοχές, το πουλόβερ των Χριστουγέννων γίνεται η πιο δημοφιλής γιορτινή τάση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέχνα τα κομψά βελούδα και τις αυστηρές παγιέτες που απαιτούν οι παραδοσιακοί κανόνες του savoir-vivre. Αν υπάρχει ένα ένδυμα που ορίζει πλέον την ποπ κουλτούρα των Χριστουγέννων, αυτό δεν είναι άλλο από το Ugly Christmas Sweater. Αυτό το «κακόγουστο» μάλλινο πουλόβερ με τους τρισδιάστατους ταράνδους, τα κουδουνάκια και τα φωσφοριζέ χρώματα, κατάφερε να μετατραπεί από το απόλυτο στυλιστικό λάθος στο πιο δημοκρατικό και διασκεδαστικό dress code της εποχής μας.

Η διαδρομή του προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά με μπόλικη δόση ειρωνείας. Αν και οι πρώτες εκδοχές του εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ’50 ως «Jingle Bell Sweaters», χρειάστηκε να φτάσουμε στα 80s για να μπει το ρούχο στο mainstream ραντάρ. Τότε, φιγούρες όπως ο Clark Griswold στην ταινία National Lampoon’s Christmas Vacation μετέτρεψαν το εορταστικό πλεκτό σε μια τρυφερή, αν και κάπως άκομψη, δήλωση πατρικής στοργής και χριστουγεννιάτικου ενθουσιασμού.

xristoygenniatiko_poulover
Pinterest

Μετά από μια σύντομη πτώση στα 90s, όπου το πουλόβερ θεωρούνταν το χειρότερο δυνατό δώρο από μια θεία που έχει χάσει την επαφή με τη μόδα, η κινηματογραφική στιγμή του Mark Darcy στο Bridget Jones’s Diary το 2001 άλλαξε τα πάντα. Η εικόνα του Colin Firth με έναν τεράστιο τάρανδο στο στήθος προκάλεσε αρχικά τρόμο στην Bridget, αλλά ταυτόχρονα γέννησε ένα παγκόσμιο χαμόγελο. Εκείνη η στιγμή λειτούργησε ως καταλύτης, πυροδοτώντας μια νέα τάση που βασιζόταν στον αυτοσαρκασμό.

Mark Darcy
Pinterest

Η πραγματική επανάσταση ξεκίνησε από τα θεματικά πάρτι στον Καναδά στις αρχές του 2000 και εξαπλώθηκε σαν χιονοστιβάδα. Μέσα σε μια δεκαετία, το Ugly Christmas Sweater έγινε η «νέα παράδοση», το σύγχρονο αντίστοιχο του γκι. Ακόμη και οι μεγάλοι οίκοι μόδας, όπως η Stella McCartney και οι Dolce & Gabbana, υπέκυψαν στη γοητεία του, αποδεικνύοντας ότι το κιτς μπορεί να είναι εξαιρετικά chic αν φορεθεί με τη σωστή δόση αυτοπεποίθησης.

xristougenniatiko_poulover
Pinterest

Σήμερα, η κυριαρχία του είναι αδιαμφισβήτητη, ενισχυμένη από τη δύναμη των social media και την ανάγκη μας για αυθεντικότητα. Σε έναν κόσμο που συχνά πιέζεται από την τελειότητα του Instagram, το να φοράς κάτι ηθελημένα γελοίο είναι μια πράξη απελευθέρωσης. Είναι το ρούχο που ενώνει γενιές, από το παιδί στο σχολείο μέχρι το διευθυντικό στέλεχος στο γραφείο, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική στιγμή για να σταματήσουμε να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά.

4 σχέδια για να διαλέξεις

House

Funky Buddah

funky_buddah_xristougenniatiko_poulover

H&M

h_m

Vero Moda

