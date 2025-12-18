MadWalk 2025 Mega
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση

Ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά χρήματα, παρά μόνο δικαίωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 18/12 ο 21χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια και ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά χρήματα, παρά μόνο δικαίωση.

«Ότι έζησα και ότι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον, υπάρχουν μάρτυρες. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο Θέλω να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει», είπε αρχικά ενώ όσο για την περίοδο που συνέβησαν τα γεγονότα που καταγγέλλει, είπε: «Τέλος Μαρτίου με Απρίλιο. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου. Είναι η δουλειά μου, να σβήσω τη δουλειά μου από τα social; Είναι ένα βιογραφικό».

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 21χρονου, κ. Παπαϊωαννίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα από νομικής πλευράς.


«Ουδέποτε υπήρξε εκβίαση, ούτε χρημάτων ούτε οτιδήποτε άλλο. Προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Μην ξεχνάτε ότι άλλοι κατέθεσαν γεγονότα μετά από 5-10 χρόνια, όχι στο 8μηνο. Είναι άμεσα αυτά που αναφέρει. Όλα τα άλλα αναφέρονται σε μηνύσεις και με μάρτυρες». Για την ανακοίνωση Μαζωνάκη που αναφέρεται σε επιχειρηματικά συμφέροντα απάντησε: «Αυτά τα θεωρούμε πυροτεχνήματα. Ούτε εκβίαση, ούτε επιχειρηματίας υπάρχει από πίσω. Είναι κρίμα να συνδυάζουμε την καταγγελία ενός ανθρώπους με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Θέλει δικαίωση».


Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμενο σχέδιο εκβίασης»

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

