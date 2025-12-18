MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 18.12.2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τραγουδιστή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί απόψε 18/12 το βράδυ η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την δισκογραφική του εταιρία αλλά και το ρεπορτάζ της Φαίης Σκορδά μέσα από το Buongiorno.

Το ίδιο ισχύει και για την συμμετοχή του στο «The Voice», μιας και η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζωνάκης

«Σήμερα γνωρίζαμε όλοι ότι θα ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρεμιέρα θα γίνει κανονικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει κανονικά και θα τραγουδήσει σήμερα. Εμείς έχουμε αυτές τις πληροφορίες και από τη δισκογραφική του Γιώργου Μαζωνάκη και από το ίδιο το νυχτερινό μαγαζί. Κανονικά απόψε θα κάνει την πρεμιέρα του. Δείχνει κι αυτό ότι δεν υποκύπτω», είπε η Φαίη Σκορδά.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμενο σχέδιο εκβίασης»
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Να υπενθυμίσουμε πως λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες, περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.


