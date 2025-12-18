Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τραγουδιστή

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί απόψε 18/12 το βράδυ η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την δισκογραφική του εταιρία αλλά και το ρεπορτάζ της Φαίης Σκορδά μέσα από το Buongiorno.

Το ίδιο ισχύει και για την συμμετοχή του στο «The Voice», μιας και η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τον Διονύση Σαββόπουλο και η διασκευή του «Θαλασσογραφία»

«Σήμερα γνωρίζαμε όλοι ότι θα ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρεμιέρα θα γίνει κανονικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει κανονικά και θα τραγουδήσει σήμερα. Εμείς έχουμε αυτές τις πληροφορίες και από τη δισκογραφική του Γιώργου Μαζωνάκη και από το ίδιο το νυχτερινό μαγαζί. Κανονικά απόψε θα κάνει την πρεμιέρα του. Δείχνει κι αυτό ότι δεν υποκύπτω», είπε η Φαίη Σκορδά.

Να υπενθυμίσουμε πως λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες, περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.





Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην Αθηναϊκή νύχτα με την πιο ανατρεπτική συνεργασία του χειμώνα

Δες κι αυτό…