Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke

Η Gwyneth Paltrow μιλά για τη σημασία μιας αξέχαστης σκηνής φιλιού στο Great Expectations και πώς παραμένει πιστή στις αναμνήσεις της καριέρας της

Στον κόσμο του κινηματογράφου, ορισμένες σκηνές γίνονται εμβληματικές, όχι μόνο για την πλοκή τους αλλά και για τη μαγεία που δημιουργείται ανάμεσα στους ηθοποιούς. Τα φιλιά, οι συναισθηματικές κορυφώσεις και οι στιγμές που μένουν αξέχαστες στο κοινό αποκτούν μια ιδιαίτερη θέση στην καριέρα των πρωταγωνιστών τους. Για την Gwyneth Paltrow, μια τέτοια σκηνή έχει σημασία που ξεπερνά το χρόνο και τις επόμενες δουλειές της.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξη με τον πρώην συνεργάτη της Ethan Hawke για το Vanity Fair, αποκάλυψε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να επαναλάβει σκηνή φιλιού στο ίδιο σημείο όπου είχαν φιληθεί στην ταινία Great Expectations του 1998. Όταν ο Hawke την ρώτησε αν η νέα της σκηνή φιλιού με τον Timothée Chalamet στο Central Park βρισκόταν στο ίδιο σημείο, η Paltrow απάντησε με απόλυτη αποφασιστικότητα: «Όχι. Ποτέ. Δεν θα είχα ποτέ διαλύσει το σημείο που φιληθήκαμε τότε».

Διάβασε επίσης: Η Apple Martin βγαίνει στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα Calvin Klein της μητέρας της, Gwyneth Paltrow

Στο Great Expectations, η Paltrow υποδύθηκε την Estella, ενώ ο Hawke ήταν ο Finnegan “Finn” Bell, έναν νεαρός που ερωτεύεται την Estella. Η σκηνή τους στο σιντριβάνι της Νέας Υόρκης θεωρείται κλασική, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Charles Dickens και σκηνοθετήθηκε από τον Alfonso Cuarón.

Στο νέο της φιλμ, Marty Supreme, η Paltrow υποδύεται την Kay Stone, σύντροφο του χαρακτήρα του Chalamet, Marty Mauser, σε μια ταινία που επικεντρώνεται στο πινγκ-πονγκ. Το τρέιλερ δείχνει τον Marty να καλεί την Kay από ένα ξενοδοχείο, υποστηρίζοντας πως πιστεύει ότι είναι «ο εκλεκτός», ενώ η ταινία αφηγείται την πορεία ενός νεαρού που προσπαθεί να καταξιωθεί παγκοσμίως στον χώρο του αθλήματος, ξεπερνώντας δυσκολίες και εμπόδια.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Josh Safdie (Uncut Gems) και με διανομή από την A24, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara και Fran Drescher, ενώ πρόκειται για την πρώτη ταινία της Paltrow από το Avengers: Endgame του 2019.

Διάβασε επίσης: Μετά από 20 χρόνια, Madonna και Guy Ritchie επανενώνονται για την πρώτη έκθεση τέχνης του γιού τους

Δες κι αυτό…