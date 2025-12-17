MadWalk 2025 Mega
Food 17.12.2025

Πίτσα Demogorgon: Η πιο «τρομακτική» συνταγή για το επόμενο Stranger Things binge-watching

Η πίτσα που ταιριάζει τέλεια με μαραθώνιες προβολές του Stranger Things, γεμάτη γεύση και νοσταλγία
Μαρία Χατζηγιάννη

Καλώς ήρθες στο Upside Down της γεύσης! Αν είσαι λάτρης του Stranger Things, ξέρεις καλά ότι τίποτα δεν φέρνει την παρέα πιο κοντά από μια βραδιά γεμάτη μυστήριο, 80s synth μουσική και φυσικά πίτσα. Αλλά αυτή τη φορά, ξέχασε το κλασικό delivery. Σ

ήμερα θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου στο εργαστήριο του Hawkins και θα δημιουργήσεις μια πίτσα που μοιάζει με τον πιο εμβληματικό εφιάλτη της σειράς, τον Demogorgon. Είναι το απόλυτο «showstopper» για το επόμενο binge-watching party σου, συνδυάζοντας την τρομακτική εμφάνιση με την ακαταμάχητη γεύση της λιωμένης μοτσαρέλας και του πικάντικου πεπερόνι.

Το Stranger Things συνεχίζεται με νέους χαρακτήρες - Η αποκάλυψη-έκπληξη των δημιουργών

Διάβασε επίσης: Χριστούγεννα: Τι τρώμε, τι προσέχουμε και τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία μας

Η μαγεία αυτής της συνταγής κρύβεται στο σχήμα που θα δώσεις. Αντί για τον συνηθισμένο κύκλο, θα ανοίξεις τη ζύμη σου σε πέντε «πέταλα» που ανοίγουν διάπλατα, ακριβώς όπως το απόκοσμο στόμα του τέρατος. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, όπως κομμάτια κοτόπουλου για δόντια και μαύρες ελιές για το «σκοτάδι» του Upside Down, θα φτιάξεις μια πίτσα που είναι εξίσου τρομακτική στην όψη και απολαυστική στη γεύση. Ετοίμασε το ποδήλατό σου, άναψε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στον τοίχο και δες πώς θα φέρεις το Demogorgon στο τραπέζι σου!

@christiecharm #strangerthings #осд ♬ original sound – freyas.lyricxs

Τι θα χρειαστείς

  • 1 έτοιμη ζύμη για πίτσα (φρόντισε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να την πλάσεις εύκολα).
  • 1 φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας (διάλεξε μια με έντονο κόκκινο χρώμα).
  • 2 φλιτζάνια τριμμένη μοτσαρέλα.
  • 20-25 φέτες πεπερόνι (για να δώσεις την αίσθηση της σάρκας).
  • 2 φιλέτα κοτόπουλου (αυτά θα γίνουν τα δόντια).
  • Μαύρες ελιές σε ροδέλες (για το κεντρικό “κενό” του στόματος).
  • Λίγο λιωμένο βούτυρο ανακατεμένο με σκόρδο (για να αλείψεις τη ζύμη).

Πώς θα τη φτιάξεις

  • Προθέρμανε τον φούρνο σου στους 220°C και στρώσε μια λαδόκολλα σε ένα μεγάλο ταψί.
  • Άνοιξε τη ζύμη σου σε έναν μεγάλο κύκλο. Με ένα μαχαίρι ή το ροδάκι της πίτσας, κάνε πέντε μεγάλες σχισμές από την περιφέρεια προς το κέντρο, προσέχοντας να μην φτάσεις μέχρι τη μέση, ώστε να δημιουργήσεις πέντε τριγωνικά «πέταλα».
  • Άπλωσε τη σάλτσα ντομάτας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια, καλύπτοντας καλά και τα πέντε πέταλα.
  • Πασπάλισε με τη μοτσαρέλα και τοποθέτησε τις φέτες πεπερόνι τη μία δίπλα στην άλλη πάνω στα πέταλα
  • Στο κέντρο της πίτσας, εκεί που ενώνονται τα πέταλα, βάλε τις μαύρες ελιές για να δημιουργήσεις το σκοτεινό βάθος του λαιμού. Στη συνέχεια, τοποθέτησε τα κομμάτια κοτόπουλου περιμετρικά σε κάθε πέταλο, σαν κοφτερά δόντια που εξέχουν.
  • Δίπλωσε ελαφρώς τις άκρες από κάθε πέταλο προς τα μέσα για να δώσεις τρισδιάστατο σχήμα και άλειψε τη ζύμη που φαίνεται με το σκορδοβούτυρο.
  • Βάλε την πίτσα στον φούρνο για 12-15 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσουν οι άκρες της ζύμης.

Διάβασε επίσης: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Το μελομακάρονο είναι το καλύτερο μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

Δες κι αυτό…

