Πώς να κοιμηθείς γρήγορα και ποιοτικά με την τεχνική αναπνοής 4-7-8

Σχεδόν όλοι έχουμε βιώσει εκείνες τις νύχτες που ο ύπνος … δεν έρχεται. Άγχος, στρες και υπερφορτωμένες σκέψεις κρατούν το μυαλό ξύπνιο, επηρεάζοντας αρνητικά την υγεία μας.

Ευτυχώς, υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν και μία από τις πιο αποτελεσματικές είναι η μέθοδος 4-7-8.

Τι είναι η τεχνική 4-7-8

Η μέθοδος παρουσιάστηκε από τον γιατρό Andrew Weil του Πανεπιστημίου της Αριζόνα και έχει γίνει γνωστή γιατί υπόσχεται να σε χαλαρώσει και να σε οδηγήσει στον ύπνο σε μόλις λίγα λεπτά. Πρόκειται για μια άσκηση αναπνοής που στοχεύει στη χαλάρωση του σώματος και του μυαλού. Η βασική ιδέα είναι να μάθεις να αναπνέεις σωστά χρησιμοποιώντας το διάφραγμα, ώστε οι πνεύμονες να γεμίζουν πλήρως με οξυγόνο και να φτάνει περισσότερο στον οργανισμό.

Πώς εφαρμόζεται

Εισπνέεις από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα.

Κρατάς την αναπνοή σου για 7 δευτερόλεπτα.

Εκπνέεις δυνατά από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα.

Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται 4 φορές. Αν νιώσεις χαλάρωση, μπορείς να συνεχίσεις για περισσότερους γύρους, μέχρι να σε πάρει ο ύπνος.

Γιατί λειτουργεί

Η σωστή αναπνοή μειώνει την ένταση, ηρεμεί το σώμα και καθαρίζει το μυαλό από περιττές σκέψεις. Έτσι δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για ποιοτικό ύπνο. Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Rebecca Robbins από τη Σχολή Ιατρικής του Χάρβαρντ, πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν γιατί το μυαλό τους «τρέχει» συνεχώς. Ασκήσεις όπως η 4-7-8 προσφέρουν μια στιγμή ηρεμίας, που ακριβώς χρειάζεται πριν τον ύπνο. Η τεχνική 4-7-8 είναι απλή, γρήγορη και αποτελεσματική. Με λίγα λεπτά πριν τον ύπνο, μπορείς να χαλαρώσεις το σώμα, να ηρεμήσεις το μυαλό και να απολαμβάνεις έναν πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο, χωρίς φάρμακα ή πολύπλοκες διαδικασίες.

