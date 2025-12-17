Όσα υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας το 2025 και δεν κάναμε ποτέ

Στην αλλαγή της χρονιάς, οι υποσχέσεις που έδωσες στον εαυτό σου επιστρέφουν για να θυμίσουν γιατί οι στόχοι συχνά μένουν στα λόγια και πώς μπορείς να τους κάνεις πιο ρεαλιστικούς

Κάθε Χριστούγεννα, λίγο πριν αλλάξει ο αριθμός στο ημερολόγιο, επαναλαμβάνεται το ίδιο τελετουργικό. Μετρώντας αντίστροφα τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, υπόσχεσαι στον εαυτό σου πως η νέα χρονιά θα είναι διαφορετική. Βάζεις στόχους με ειλικρίνεια και ενθουσιασμό, πιστεύοντας ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρεις. Το 2025 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ήρθε φορτωμένο με προσδοκίες για επανεκκίνηση, ισορροπία και προσωπική πρόοδο. Όμως τώρα, στην εκπνοή του και στην αυγή του 2026, το ερώτημα επιστρέφει αμείλικτο. Τι απέγιναν όλοι εκείνοι οι στόχοι που έγραψες πρόχειρα σε χαρτιά, σε σημειώσεις κινητού και σε συζητήσεις με φίλους.

Κάθε χρόνο τα ίδια. Οι υποσχέσεις επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσιες και οι περισσότερες μένουν μετέωρες. Όχι επειδή ήταν λάθος, αλλά επειδή τις φόρτωσες με υπερβολικές απαιτήσεις και ελάχιστο ρεαλισμό. Αυτοί είναι οι δέκα στόχοι που έβαλες το 2025 και δεν τήρησες, μαζί με το πώς μπορείς να τους κάνεις, επιτέλους, πιο εφαρμόσιμους.

Να γραφτείς στο γυμναστήριο (και να πηγαίνεις συστηματικά)

Ξεκίνησες με καλή διάθεση, έκανες την εγγραφή, ανανέωσες τον εξοπλισμό σου και για λίγο ένιωσες ότι μπήκες σε ρυθμό. Σύντομα, όμως, η κούραση της καθημερινότητας και οι υποχρεώσεις άρχισαν να «τρώνε» τον χρόνο σου. Κάθε χαμένη προπόνηση έφερνε άλλη μία, ώσπου το γυμναστήριο έγινε περισσότερο ενοχή παρά συνήθεια και τελικά έμεινε μια συνδρομή που πληρωνόταν χωρίς αντίκρισμα.

Τι να αλλάξεις το 2026: Κατέβασε τον πήχη και αύξησε τη σταθερότητα. Αντί για μια ολόκληρη εβδομάδα, βάλε δύο σταθερές προπονήσεις. Αν δεις ότι είναι εφικτό στην πορεία μπορείς να το αυξήσεις. Αν τώρα και οι δυο μέρες φαντάζουν βουνό ξεκίνα περπάτημα. Όταν ο στόχος γίνεται μικρός και επαναλαμβανόμενος, παύει να σε τρομάζει και αρχίζει να «γράφει» στο σώμα σου.

Να αλλάξεις διατροφή και να κάνεις δίαιτα

Υποσχέθηκες να αντισταθείς στη ζάχαρη, να μην υποκύπτεις στη σοκολάτα, να πίνεις περισσότερο νερό, να μαγειρεύεις ώστε να αποφεύγεις το πρόχειρο φαγητό… Ωστόσο, όλα αυτά πολύ γρήγορα έγιναν καταπίεση και στέρηση. Οι αυστηροί κανόνες σε έσπρωξαν σε πισωγυρίσματα και κάθε «παρασπονδία» συνοδευόταν από απογοήτευση. Έτσι, αντί να χτίσεις σταθερή σχέση με το φαγητό, έμεινες σε έναν κύκλο έναρξης, διακοπής και ενοχών.

Τι να αλλάξεις το 2026: Μην κυνηγάς την τελειότητα, κυνήγα τη συνέπεια. Δούλεψε με μικρές αντικαταστάσεις, καλύτερη ποιότητα και πιο ισορροπημένες μερίδες, χωρίς να δαιμονοποιείς τρόφιμα. Όταν η διατροφή σου δεν είναι τιμωρία, έχεις περισσότερες πιθανότητες να την κρατήσεις.

Να ξεσκαρτάρεις το σπίτι και τη ζωή σου

Το σκέφτηκες πολλές φορές, το είπες και δυνατά, αλλά μπροστά στις ντουλάπες, τα συρτάρια και τα αντικείμενα που συσσωρεύονται, ένιωσες ότι χρειάζεσαι ολόκληρη μέρα (μην πω εβδομάδα ή μήνα) και διάθεση ή χρόνο που δεν έχεις. Το ξεκαθάρισμα αναβλήθηκε για ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήρθε ποτέ και το σπίτι συνέχισε να σε βαραίνει με μικρές εστίες ακαταστασίας που τρώνε χώρο και ενέργεια.

Τι να αλλάξεις το 2026: Κάν’ το μικρό και συγκεκριμένο. Διάλεξε μία κατηγορία ή ένα σημείο κάθε φορά και βάλε χρονικό όριο, όχι στόχο τελειότητας. Όταν δουλεύεις με δεκαπεντάλεπτα και σαφή «κομμάτια», το ξεσκαρτάρισμα παύει να είναι έργο ζωής και γίνεται πρακτική αποσυμφόρησης. Και να θυμάσαι λίγο τη φορά είναι περισσότερο από το καθόλου… γιατί εκεί καταλήγουμε όταν τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα.

Να ζητήσεις αύξηση στη δουλειά

Το είχες στο μυαλό σου καιρό. Έβλεπες ότι αποδίδεις, ότι έχεις αναλάβει ευθύνες και ότι οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει. Παρ’ όλα αυτά, ο φόβος της απόρριψης, η αμηχανία της συζήτησης και η ανασφάλεια του «μήπως το παρακάνω» σε κράτησαν πίσω. Έτσι, η κουβέντα δεν έγινε ποτέ και η δυσαρέσκεια έμεινε να σε συνοδεύει σιωπηλά.

Τι να αλλάξεις το 2026: Μπες στη συζήτηση με στοιχεία, όχι με συναίσθημα. Κατέγραψε τι πέτυχες, τι ανέλαβες, πώς συνέβαλες και ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος σου. Όταν πας προετοιμασμένος, η διεκδίκηση γίνεται επαγγελματική διαδικασία και όχι προσωπικό ρίσκο.

Να θέσεις όρια

Είπες ότι θα μάθεις να λες όχι, ότι δεν θα απολογείσαι διαρκώς και ότι θα προστατεύεις τον χρόνο σου. Στην πράξη, όμως, συνέχισες να φορτώνεσαι υποχρεώσεις, να απαντάς σε μηνύματα ενώ δεν αντέχεις και να κάνεις παραχωρήσεις για να μην δυσαρεστήσεις κανέναν. Τα όρια έμειναν θεωρία, ενώ η κούραση έγινε μόνιμη κατάσταση.

Τι να αλλάξεις το 2026: Μίλα καθαρά και απλά. Ένα ήρεμο όχι, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς εξηγήσεις που ανοίγουν παράθυρο διαπραγμάτευσης, είναι αρκετό. Τα όρια δεν είναι σύγκρουση, είναι συμφωνία για το πώς επιτρέπεις να σε αντιμετωπίζουν.

Να απομακρύνεις τοξικούς ανθρώπους

Αναγνώρισες σχέσεις που σε εξαντλούν, που σε μειώνουν ή που σε κρατούν κολλημένο σε μια εκδοχή του εαυτού σου που δεν σου ταιριάζει. Παρ’ όλα αυτά, έμεινες. Από συνήθεια, από ενοχή, από φόβο ότι η απομάκρυνση θα φέρει ρήξη ή μοναξιά. Έτσι, η τοξικότητα συνέχισε να υπάρχει, έστω και με λιγότερο θόρυβο.

Τι να αλλάξεις το 2026: Μην περιμένεις να «δικαιολογηθείς» για να απομακρυνθείς. Μείωσε την έκθεση, περιόρισε την πρόσβαση στη ζωή σου και μην επενδύεις σε επαφές που σε αδειάζουν. Η απόσταση είναι συχνά η πιο ώριμη λύση, χωρίς δράματα.

Η αποταμίευση που δεν έγινε ποτέ

Ήθελες να βάλεις τάξη στα οικονομικά σου, να μειώσεις τα περιττά έξοδα και να χτίσεις ένα μικρό μαξιλάρι ασφάλειας. Όμως μέσα στη χρονιά οι μικρές καθημερινές σπατάλες έμοιαζαν αθώες και συσσωρεύονταν αθόρυβα. Στο τέλος, συνειδητοποίησες ότι το σχέδιο έμεινε στα λόγια και ότι η αίσθηση οικονομικής πίεσης παρέμεινε ίδια, επειδή δεν υπήρξε σταθερός μηχανισμός και όχι επειδή έλειψε η πρόθεση.

Τι να αλλάξεις το 2026: Κάνε την αποταμίευση αυτόματη και μικρή, για να γίνει βιώσιμη. Βάλε ένα σταθερό ποσό στην άκρη στην αρχή του μήνα, όχι στο τέλος, και παρακολούθησε τα έξοδα χωρίς ενοχές αλλά με επίγνωση. Η αλλαγή δεν έρχεται από μια μεγάλη περικοπή, αλλά από μια σταθερή συνήθεια.

Να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου

Υποσχέθηκες ξεκούραση, λιγότερη οθόνη και περισσότερο ποιοτικό χρόνο, αλλά η καθημερινότητα σε κατάπιε. Γέμισες το πρόγραμμα με υποχρεώσεις, κράτησες για σένα ό,τι περισσεύει και τελικά δεν περίσσεψε σχεδόν τίποτα. Έτσι, ο εαυτός σου βρέθηκε τελευταίος στη λίστα, με αποτέλεσμα να λειτουργείς διαρκώς στο όριο.

Τι να αλλάξεις το 2026: Προγραμμάτισέ το όπως προγραμματίζεις μια υποχρέωση. Ακόμη και λίγα λεπτά την ημέρα, αν είναι σταθερά, λειτουργούν σωρευτικά. Όταν ο προσωπικός χρόνος μπαίνει στο πρόγραμμα, παύει να είναι πολυτέλεια και γίνεται φροντίδα.

Να μάθεις κάτι καινούργιο

Σκέφτηκες μια γλώσσα, ένα σεμινάριο, μια δεξιότητα που θα σε εξελίξει ή θα σε ξεκουράσει δημιουργικά. Έκανες ίσως και την εγγραφή, ξεκίνησες με ενθουσιασμό, αλλά η συνέπεια χάθηκε όταν οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν. Το νέο αντικείμενο έγινε άλλο ένα «θα έπρεπε» και όχι κάτι που σε τραβάει.

Τι να αλλάξεις το 2026: Διάλεξε κάτι που πραγματικά σε αφορά και δώσε του ρεαλιστικό χώρο. Αντί για μεγάλα πλάνα, βάλε μικρό στόχο διάρκειας και συγκεκριμένο ρυθμό. Όταν το νέο μάθημα χωρά στη ζωή σου, δεν εγκαταλείπεται με την πρώτη πίεση.

Να αλλάξεις πραγματικά ό,τι σε βαραίνει

Ο πιο γενικός στόχος ήταν και ο πιο δύσκολος. Να αλλάξεις όσα σε κρατούν πίσω, όσα σε κάνουν να νιώθεις στάσιμος ή δυστυχισμένος, είτε αφορά σχέσεις, δουλειά, συνήθειες, είτε τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου. Το 2025 σε βρήκε να το σκέφτεσαι, να το αναλύεις, αλλά να διστάζεις στο αποφασιστικό βήμα, γιατί η αλλαγή απαιτεί θάρρος και κόστος.

Τι να αλλάξεις το 2026: Σπάσε τη μεγάλη αλλαγή σε μικρές αποφάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Μία κίνηση τη φορά, ένα σαφές βήμα, μια συνήθεια που αντικαθιστά μια άλλη. Η αλλαγή δεν έρχεται σε μια μέρα, αλλά ξεκινά τη μέρα που σταματάς να την αναβάλλεις.

Καθώς το 2026 ξεκινά, δεν χρειάζεσαι ενοχές ούτε αυτομαστίγωμα. Οι ανεκπλήρωτοι στόχοι δεν σημαίνουν αποτυχία, αλλά μια υπενθύμιση ότι συχνά ζητάς πολλά από τον εαυτό σου χωρίς να του δίνεις σχέδιο. Ίσως η νέα χρονιά να μη χρειάζεται μεγάλες υποσχέσεις, αλλά λιγότερους, πιο ρεαλιστικούς στόχους και περισσότερη συνέπεια. Γιατί τελικά η αλλαγή δεν έρχεται με το ημερολόγιο, αλλά με την απόφαση να κάνεις, έστω και αργά, αυτό που κάθε χρόνο λες πως θα κάνεις.

