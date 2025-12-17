MadWalk 2025 Mega
Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan

Ο Christopher Nolan υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο - Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τον Matt Damon ως Οδυσσέα και την Anne Hathaway ως Πηνελόπη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το επόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Christopher Nolan διαμορφώνεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα της σύγχρονης κινηματογραφίας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του «Oppenheimer» στρέφεται σε ένα από τα θεμέλια της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το επικό ταξίδι του Οδυσσέα με εικόνες υψηλής τεχνικής ακρίβειας και έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Νέες αποκλειστικές φωτογραφίες του Entertainment Weekly από την ταινία παρουσιάζουν τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, και τον Himesh Patel ως Ευρύλοχο, έναν από τους πιο πιστούς συντρόφους του. Η ιστορία ακολουθεί τον δεκαετή αγώνα επιστροφής του ήρωα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους, δοκιμασίες και υπερφυσικές συναντήσεις.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Οδυσσέας έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες που παρασύρουν τους ναυτικούς στον θάνατο με το τραγούδι τους και η μάγισσα Κίρκη, η οποία μεταμορφώνει τους συντρόφους του σε ζώα. Ο Christopher Nolan επιχειρεί να αποδώσει αυτά τα επεισόδια με ρεαλισμό και κινηματογραφική ένταση, διατηρώντας παράλληλα το συμβολικό βάθος του αρχαίου κειμένου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην οικογενειακή διάσταση της ιστορίας. Η Anne Hathaway ενσαρκώνει την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα, η οποία αντιστέκεται επί χρόνια στους μνηστήρες που διεκδικούν το χέρι και τον θρόνο της. Ο Tom Holland υποδύεται τον Τηλέμαχο, τον γιο τους, ο οποίος εγκαταλείπει την Ιθάκη αναζητώντας απαντήσεις για την τύχη του πατέρα του, σε μια παράλληλη διαδρομή ενηλικίωσης και αυτογνωσίας.

Το καστ συμπληρώνουν οι Robert Pattinson ως Αντίνοος, Zendaya, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia και Will Yun Lee, συνθέτοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά σύνολα των τελευταίων ετών. Η Universal Pictures περιγράφει την ταινία ως «μια μυθική περιπέτεια δράσης, γυρισμένη σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Θεατές που παρακολούθησαν επιλεγμένες προβολές IMAX το καλοκαίρι και το φθινόπωρο είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν αποσπάσματα από το φιλμ. Ανάμεσα στις σκηνές ξεχώρισαν εικόνες του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου, καθώς και μια σκοτεινή φιγούρα που υποδύεται ο Jon Bernthal, η οποία ακούγεται να λέει προς τον νεαρό ήρωα «Δεν γνωρίζω τίποτα για τον Οδυσσέα, όχι από την εποχή της Τροίας». Ο Τηλέμαχος απαντά «Πρέπει να μάθω τι συνέβη στον πατέρα μου. Πότε τον είδατε για τελευταία φορά».

Εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες του Δούρειου Ίππου, τόσο στη σκιά του πάνω στην ακτή όσο και μισοβυθισμένου στο νερό, ενώ ο πρόλογος της ταινίας παρουσιάζει τον Οδυσσέα και τους άνδρες του κρυμμένους στο εσωτερικό του λίγο πριν από την έναρξη της μάχης της Τροίας.

Ο Christopher Nolan υπογράφει όχι μόνο τη σκηνοθεσία αλλά και το σενάριο, βασισμένο σε ένα έργο που αποτελείται από 24 ραψωδίες, και την παραγωγή μαζί με την Emma Thomas. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τις κινηματογραφικές μεταφορές κλασικών έργων.

